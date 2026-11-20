ASTROLOGIA

Marte retrógrado está dando os primeiros sinais: 5 signos podem mudar o rumo da própria história antes de 2027

O período de revisão já começou, mas o movimento retrógrado só terá início em janeiro; estes signos podem aproveitar os próximos meses para rever escolhas e decidir onde vale a pena gastar energia

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

Marte já entrou na fase de sombra que antecede sua retrogradação, iniciada em 4 de novembro de 2026. O movimento retrógrado propriamente dito começa em 10 de janeiro de 2027, em Virgem, e só termina em 1º de abril, quando o planeta volta ao movimento direto em Leão.

Até lá, cinco signos podem perceber com mais clareza onde estão desperdiçando energia, aceitando menos do que merecem ou insistindo em situações que já não fazem sentido. A astróloga Eleanor explica que o período pode trazer frustrações, conflitos, atrasos e percepções desconfortáveis, mas ressalta que cada pessoa tem participação nas escolhas que fará diante desses desafios.

"Sim, essa retrogradação pode trazer frustração, conflitos, atrasos e percepções desconfortáveis. Mas você tem influência sobre como tudo isso vai se desenrolar", afirmou. Para a especialista, repetir as mesmas reações não costuma produzir resultados diferentes. O momento pede mais intenção na hora de decidir o que realmente merece atenção.

A retrogradação começa em Virgem e, em 21 de fevereiro de 2027, Marte retorna a Leão. Depois de retomar o movimento direto em 1º de abril, o planeta volta a Virgem em 14 de maio. A fase de sombra pós-retrogradação termina em 7 de junho. As previsões são do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que ficar em silêncio para evitar conflitos nem sempre é a melhor saída. Algumas opiniões foram guardadas e conversas importantes acabaram adiadas por receio de criar tensão. No entanto, esse comportamento pode começar a cobrar seu preço. Durante o período, o signo terá a oportunidade de desenvolver uma comunicação mais direta, sem transformar qualquer discordância em discussão.

A proposta não é falar tudo de qualquer jeito, mas aprender a defender suas decisões com mais segurança e menos necessidade de se justificar. Nem todo mundo precisa concordar com você para que suas escolhas façam sentido.

Dica cósmica: expresse o que pensa com clareza, mas escolha bem o momento e a maneira de falar.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Leão

Leão pode notar que já não tolera algumas situações que antes aceitava sem questionar. A fase de sombra de Marte ajuda a perceber o quanto suas prioridades mudaram e desperta uma vontade maior de assumir o controle da própria vida. A questão será distinguir as decisões que realmente refletem seus desejos daquelas tomadas apenas para corresponder às expectativas alheias.

Também será importante reconhecer o próprio caminho, sem transformar cada conquista pendente em motivo de cobrança. Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro nem se tornar outra pessoa para merecer mais. O período favorece escolhas que respeitem sua independência e a pessoa que você está se tornando.

Dica cósmica: pare de medir seu sucesso pela aprovação dos outros e leve suas próprias vontades a sério.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Virgem

Virgem precisa prestar mais atenção às próprias necessidades. A tendência de assumir responsabilidades demais ou continuar cumprindo tarefas que já não fazem sentido pode deixar o signo esgotado. Nos próximos meses, será importante observar quanto tempo e energia estão sendo destinados a obrigações que não trazem satisfação.

Perceber o problema é apenas o começo. Para aproveitar esse período, será necessário rever objetivos, estabelecer limites e fazer mudanças concretas na rotina. Marte começa sua retrogradação justamente em Virgem, em 10 de janeiro de 2027, e a passagem pode reforçar a necessidade de escolher com mais cuidado onde investir esforço.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para reconhecer que algumas responsabilidades precisam ser revistas.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Sagitário

Sagitário pode descobrir que seus desejos, ambições e ideias sobre sucesso já não são os mesmos. Um objetivo que parecia indispensável pode perder o sentido, enquanto outros caminhos começam a despertar interesse. Essa mudança não representa fracasso, mas pode ser sinal de amadurecimento.

O desafio será aceitar que mudar de direção também faz parte da construção de uma vida mais alinhada com suas vontades. Não é porque você dedicou muito tempo a um projeto que precisa continuar nele para sempre. Use os próximos meses para pensar no que realmente deseja construir, seja na carreira, seja na vida pessoal.

Dica cósmica: permita-se mudar de ideia sem tratar suas escolhas anteriores como tempo perdido.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes

Peixes pode perceber o quanto tem colocado as necessidades de outras pessoas à frente das próprias. O cuidado com familiares, amigos e parceiros é importante, mas não precisa significar abrir mão constantemente do próprio bem-estar. A fase favorece uma revisão dos acordos e das expectativas presentes nos relacionamentos.

Marte retrógrado pode colocar em evidência os desequilíbrios nas relações, mas cabe ao signo agir para mudar esse cenário. Estabelecer limites e comunicar o que espera dos outros será essencial para não continuar assumindo responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Ser uma pessoa presente e confiável não significa estar disponível o tempo inteiro.

Dica cósmica: cuide de quem você ama, mas reserve a mesma atenção para aquilo de que você precisa.