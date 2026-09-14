'Máscara bem feita': irmão de Virginia Fonseca faz post misterioso em meio a climão entre mãe e amigos da influenciadora

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:02
A confusão envolvendo Margareth Serrão e dois dos amigos mais próximos de Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Nesta segunda-feira (14), William Gusmão, de 38 anos, irmão da influenciadora, compartilhou nos Stories do Instagram duas mensagens que foram interpretadas por seguidores como possíveis indiretas.
Uma das publicações dizia: "Aprenda a calar e deixar tudo nas mãos de Deus. O Senhor diz: 'Aquele que conspirar contra ti, diante de ti cairá'".
William Gusmão e Virginia Fonseca
Na sequência, William publicou outra mensagem com um tom igualmente enigmático: "Tem gente que consegue botar uma máscara tão bem feita que, se Deus não mostrasse pra você, você nunca iria descobrir. Ore".
O irmão de Virginia não citou nomes nem explicou a quem as mensagens seriam direcionadas. Ainda assim, as publicações chamaram atenção justamente depois do climão envolvendo Margareth, Hebert Gomes e Duda Freire.
Nos comentários e nas redes sociais, seguidores começaram a relacionar os posts ao episódio. "Zé Felipe só assistindo de longe o que falou no começo", escreveu uma pessoa. "Demorou pra cair a máscara dos novos amigos", comentou outra. Uma terceira brincou: "Parece eu quando era adolescente e vivia enchendo meu status do WhatsApp de indiretas".
Entenda a confusão
A movimentação começou no domingo (13), quando Margareth curtiu um vídeo que fazia críticas a Hebert Gomes. O autor da publicação questionava a trajetória do influenciador e dizia que ele teria alcançado a fama por se aproximar de Virginia.
Virginia Fonseca e Hebert Gomes
"Tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso", dizia o vídeo. A publicação também fazia referência a uma brincadeira de Hebert sobre aceitar convites para viagens internacionais.
Horas depois, Hebert compartilhou uma mensagem sem mencionar Margareth diretamente: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".
Virginia Fonseca e Duda Freire
Foi então que internautas perceberam uma mudança nas redes sociais. Hebert e Duda Freire deixaram de aparecer entre as contas seguidas por Margareth. Duda, que costuma acompanhar Virginia em viagens e compromissos públicos, também deixou de seguir a mãe da influenciadora.
Virginia, por sua vez, continua seguindo os dois amigos. A influenciadora está na Espanha ao lado do namorado, Vini Jr., e não se manifestou sobre a movimentação.
Vídeo antigo de Zé Felipe volta a circular
Em meio à repercussão, seguidores também resgataram um vídeo antigo de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Na gravação, o cantor reclamava da proximidade de pessoas do círculo profissional da então esposa e fazia críticas ao papel de um dos integrantes da equipe.
O conteúdo voltou a ser compartilhado por internautas diante da atual movimentação envolvendo a família da influenciadora e seus amigos.