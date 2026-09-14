INDIRETA?

'Máscara bem feita': irmão de Virginia Fonseca faz post misterioso em meio a climão entre mãe e amigos da influenciadora

William Gusmão compartilhou mensagens sobre conspirações e pediu para seguidores 'deixarem tudo nas mãos de Deus' após troca de unfollows

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:02

William Gusmão, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, Duda Freire e Hebert Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

A confusão envolvendo Margareth Serrão e dois dos amigos mais próximos de Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Nesta segunda-feira (14), William Gusmão, de 38 anos, irmão da influenciadora, compartilhou nos Stories do Instagram duas mensagens que foram interpretadas por seguidores como possíveis indiretas.

Uma das publicações dizia: "Aprenda a calar e deixar tudo nas mãos de Deus. O Senhor diz: 'Aquele que conspirar contra ti, diante de ti cairá'".

William Gusmão e Virginia Fonseca 1 de 16

Na sequência, William publicou outra mensagem com um tom igualmente enigmático: "Tem gente que consegue botar uma máscara tão bem feita que, se Deus não mostrasse pra você, você nunca iria descobrir. Ore".

Post de William Gusmão Crédito: Reprodução

O irmão de Virginia não citou nomes nem explicou a quem as mensagens seriam direcionadas. Ainda assim, as publicações chamaram atenção justamente depois do climão envolvendo Margareth, Hebert Gomes e Duda Freire.

Post de William Gusmão Crédito: Reprodução/Instagram

Nos comentários e nas redes sociais, seguidores começaram a relacionar os posts ao episódio. "Zé Felipe só assistindo de longe o que falou no começo", escreveu uma pessoa. "Demorou pra cair a máscara dos novos amigos", comentou outra. Uma terceira brincou: "Parece eu quando era adolescente e vivia enchendo meu status do WhatsApp de indiretas".

Entenda a confusão

A movimentação começou no domingo (13), quando Margareth curtiu um vídeo que fazia críticas a Hebert Gomes. O autor da publicação questionava a trajetória do influenciador e dizia que ele teria alcançado a fama por se aproximar de Virginia.

Virginia Fonseca e Hebert Gomes 1 de 12

"Tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso", dizia o vídeo. A publicação também fazia referência a uma brincadeira de Hebert sobre aceitar convites para viagens internacionais.

Horas depois, Hebert compartilhou uma mensagem sem mencionar Margareth diretamente: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".

Virginia Fonseca e Duda Freire 1 de 25

Foi então que internautas perceberam uma mudança nas redes sociais. Hebert e Duda Freire deixaram de aparecer entre as contas seguidas por Margareth. Duda, que costuma acompanhar Virginia em viagens e compromissos públicos, também deixou de seguir a mãe da influenciadora.

Virginia, por sua vez, continua seguindo os dois amigos. A influenciadora está na Espanha ao lado do namorado, Vini Jr., e não se manifestou sobre a movimentação.

Vídeo antigo de Zé Felipe volta a circular

Em meio à repercussão, seguidores também resgataram um vídeo antigo de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Na gravação, o cantor reclamava da proximidade de pessoas do círculo profissional da então esposa e fazia críticas ao papel de um dos integrantes da equipe.