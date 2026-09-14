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'Máscara bem feita': irmão de Virginia Fonseca faz post misterioso em meio a climão entre mãe e amigos da influenciadora

William Gusmão compartilhou mensagens sobre conspirações e pediu para seguidores 'deixarem tudo nas mãos de Deus' após troca de unfollows

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:02

William Gusmão, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, Duda Freire e Hebert Gomes
William Gusmão, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, Duda Freire e Hebert Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

A confusão envolvendo Margareth Serrão e dois dos amigos mais próximos de Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Nesta segunda-feira (14), William Gusmão, de 38 anos, irmão da influenciadora, compartilhou nos Stories do Instagram duas mensagens que foram interpretadas por seguidores como possíveis indiretas.

Uma das publicações dizia: "Aprenda a calar e deixar tudo nas mãos de Deus. O Senhor diz: 'Aquele que conspirar contra ti, diante de ti cairá'".

William Gusmão e Virginia Fonseca

William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e William Gusmão por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, William Gusmão e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Virginia Fonseca e Mellody Barreto por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão, Mellody Barreto e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão, Virginia Fonseca e Mellody Barreto por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
William Gusmão, Margareth Serrão, Zé Felipe e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Margareth Serrão, Virginia Fonseca e William Gusmão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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William Gusmão e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Na sequência, William publicou outra mensagem com um tom igualmente enigmático: "Tem gente que consegue botar uma máscara tão bem feita que, se Deus não mostrasse pra você, você nunca iria descobrir. Ore".

Post de William Gusmão
Post de William Gusmão Crédito: Reprodução

O irmão de Virginia não citou nomes nem explicou a quem as mensagens seriam direcionadas. Ainda assim, as publicações chamaram atenção justamente depois do climão envolvendo Margareth, Hebert Gomes e Duda Freire.

Post de William Gusmão
Post de William Gusmão Crédito: Reprodução/Instagram

Nos comentários e nas redes sociais, seguidores começaram a relacionar os posts ao episódio. "Zé Felipe só assistindo de longe o que falou no começo", escreveu uma pessoa. "Demorou pra cair a máscara dos novos amigos", comentou outra. Uma terceira brincou: "Parece eu quando era adolescente e vivia enchendo meu status do WhatsApp de indiretas".

Entenda a confusão

A movimentação começou no domingo (13), quando Margareth curtiu um vídeo que fazia críticas a Hebert Gomes. O autor da publicação questionava a trajetória do influenciador e dizia que ele teria alcançado a fama por se aproximar de Virginia.

Virginia Fonseca e Hebert Gomes

Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução
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Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram

"Tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso", dizia o vídeo. A publicação também fazia referência a uma brincadeira de Hebert sobre aceitar convites para viagens internacionais.

Horas depois, Hebert compartilhou uma mensagem sem mencionar Margareth diretamente: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".

Virginia Fonseca e Duda Freire

Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca desembarca em Dubai ao lado da amiga, Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram

Foi então que internautas perceberam uma mudança nas redes sociais. Hebert e Duda Freire deixaram de aparecer entre as contas seguidas por Margareth. Duda, que costuma acompanhar Virginia em viagens e compromissos públicos, também deixou de seguir a mãe da influenciadora.

Virginia, por sua vez, continua seguindo os dois amigos. A influenciadora está na Espanha ao lado do namorado, Vini Jr., e não se manifestou sobre a movimentação.

Vídeo antigo de Zé Felipe volta a circular

Em meio à repercussão, seguidores também resgataram um vídeo antigo de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Na gravação, o cantor reclamava da proximidade de pessoas do círculo profissional da então esposa e fazia críticas ao papel de um dos integrantes da equipe.

O conteúdo voltou a ser compartilhado por internautas diante da atual movimentação envolvendo a família da influenciadora e seus amigos.

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Tags:

Virginia Margareth Serrão Hebert Gomes William Gusmão Duda Freire

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