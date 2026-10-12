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Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Comemoração chamou atenção pelos detalhes de luxo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:51

Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo Crédito: Reprodução

O ator Rafael Zulu e a esposa, a educadora física Aline Becker, prepararam uma festa de aniversário com uma decoração especial para celebrar os cinco anos de Kalu, filho do casal. A comemoração aconteceu nesta segunda-feira (12), em uma casa de festas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e teve o Flamengo como tema principal.

Torcedora do clube carioca, a família apostou em uma produção nas cores vermelho, preto e dourado. Um dos elementos que mais chamaram atenção foi uma escultura de mais de dois metros de altura representando o urubu, mascote do Flamengo.

Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo

Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução
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Rafael Zulu fez festão para o filho com tema do Flamengo por Reprodução

A mesa principal também ganhou uma bola de futebol gigante e um bolo de cinco andares, enfeitado com miniaturas do mascote, escudos do clube, bolas e uma reprodução da taça da Libertadores.

Ao fundo, um painel reproduzia as arquibancadas do Maracanã lotadas, com a palavra "Mengão" em destaque entre os torcedores. No teto, dezenas de balões vermelhos, pretos e dourados completavam o cenário.

A decoração temática foi espalhada por diferentes ambientes da casa de festas. Camisas do Flamengo, pequenos gols, bolas de futebol, arranjos florais vermelhos e banners com o escudo rubro-negro fizeram parte da produção.

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Os doces também foram personalizados com elementos relacionados ao time. Para entreter os convidados, a festa contou com um personagem fantasiado de urubu, além de um carrinho de açaí.

O aniversariante apareceu usando uma camisa do Flamengo, assim como os familiares, que entraram no clima da comemoração. Rafael Zulu e Aline compartilharam registros dos detalhes da festa nas redes sociais.

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Kalu é o primeiro filho de Aline Becker. O ator também é pai de Luiza, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior com Maria Clara Mesquita.

Rafael e Aline começaram a namorar em 2019 e oficializaram a união em outubro de 2023, durante uma cerimônia realizada à beira-mar em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

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