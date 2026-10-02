MasterChef Profissionais: Band divulga lista completa com os 18 participantes da nova temporada

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:04
A nova temporada de MasterChef Profissionais está prestes a estrear, marcando o retorno desta versão do reality show culinário após quase três anos da última edição, encerrada em novembro de 2023. O MasterChef Profissionais tem o objetivo de encontrar o melhor cozinheiro profissional do país em meio a provas de alta exigência técnica e rigor culinário. A principal novidade é a aposta da Band em um formato que reúne chefs estreantes e rostos já conhecidos do público de edições anteriores do programa.
A sexta temporada do programa vai ao ar às 22h30, ao vivo, substituindo a versão Amadores, que teve seu último episódio exibido na última terça-feira (29), consagrando Jéssica Cechella como a grande campeã. O júri segue formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Além da exibição na TV, os episódios estarão disponíveis no YouTube e na plataforma Max.
Dessa vez, o elenco é composto por 18 profissionais, divididos igualmente em dois grupos de nove: veteranos e novos talentos.
Participantes da 6ª temporada do MasterChef Profissionais:
Os nomes dos veteranos, que participaram de edições anteriores do programa, já haviam sido revelados há alguns dias: Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Leo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zidan e Will Peters.
Já o grupo de estreantes da temporada é formado por: Daniela Rosa, Gabi Carregosa, Ieda de Matos, João Vieira, Kenzo Shintome, Mari Marzola, Miguel Fernandez, Pascal Valero e Vinicius Cavalcante.