REALITY SHOW

MasterChef Profissionais: veja o que se sabe sobre a nova temporada

Com elenco dividido entre veteranos e estreantes, o reality vai ao ar no dia 6 de outubro na Band

Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:29

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin são jurados do MasterChef Brasil Profissionais Crédito: Divulgação/Band

Após três anos de pausa, a Band estreia a sexta temporada do MasterChef Profissionais na próxima terça-feira (6). O reality show traz um formato que une rostos conhecidos do público e novos talentos na disputa pelo prêmio de melhor chef do Brasil.

A atração vai ao ar às 22h30, ao vivo, substituindo a versão Amadores, que exibe seu último episódio nesta terça-feira (29). O júri segue formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Além da exibição na TV, os episódios estarão disponíveis no YouTube e na plataforma Max.

Embora a participação de ex-concorrentes já tenha ocorrido em outras edições – como em 2021, com Eduardo Prado e Daphne Sonnenschein, nomes vindos do MasterChef Júnior –, esta temporada contará com uma divisão igualitária entre veteranos e estreantes, com o total de 18 participantes. O grupo de veteranos reúne 9 nomes que passaram pelas edições de amadores, profissionais e confeitaria.

Ex-participantes retornam para a nova temporada do MasterChef Profissionais 1 de 9

Veja a lista dos 9 veteranos confirmados no MasterChef Profissionais 2026:

Marcelo Verde (MasterChef Profissionais 2016);

Irina Cordeiro (MasterChef Profissionais 2017);

Lubyanka Baltar (MasterChef Profissionais 2017);

Willian Peters (MasterChef Profissionais 2018);

Léo Salles (MasterChef Confeitaria 2025);

Léo Santos (MasterChef Brasil 2017);

Hugo Marchan (MasterChef Brasil 2018);

Helena Furtado (MasterChef Brasil 2021);

Fernanda Oliveira (MasterChef Brasil 2022).

Na última edição da versão Profissionais, exibida em 2023, a chef Bárbara Frazão conquistou o troféu. A cozinheira, que já havia trabalhou com Helena Rizzo, apresentou um menu com foco afetivo e, hoje, atua com aulas e palestras na área gastronômica.