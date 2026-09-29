MasterChef Profissionais: veja o que se sabe sobre a nova temporada

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:29
Após três anos de pausa, a Band estreia a sexta temporada do MasterChef Profissionais na próxima terça-feira (6). O reality show traz um formato que une rostos conhecidos do público e novos talentos na disputa pelo prêmio de melhor chef do Brasil.
A atração vai ao ar às 22h30, ao vivo, substituindo a versão Amadores, que exibe seu último episódio nesta terça-feira (29). O júri segue formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Além da exibição na TV, os episódios estarão disponíveis no YouTube e na plataforma Max.
Embora a participação de ex-concorrentes já tenha ocorrido em outras edições – como em 2021, com Eduardo Prado e Daphne Sonnenschein, nomes vindos do MasterChef Júnior –, esta temporada contará com uma divisão igualitária entre veteranos e estreantes, com o total de 18 participantes. O grupo de veteranos reúne 9 nomes que passaram pelas edições de amadores, profissionais e confeitaria.
Ex-participantes retornam para a nova temporada do MasterChef Profissionais
Veja a lista dos 9 veteranos confirmados no MasterChef Profissionais 2026:
Marcelo Verde (MasterChef Profissionais 2016);
Irina Cordeiro (MasterChef Profissionais 2017);
Lubyanka Baltar (MasterChef Profissionais 2017);
Willian Peters (MasterChef Profissionais 2018);
Léo Salles (MasterChef Confeitaria 2025);
Léo Santos (MasterChef Brasil 2017);
Hugo Marchan (MasterChef Brasil 2018);
Helena Furtado (MasterChef Brasil 2021);
Fernanda Oliveira (MasterChef Brasil 2022).
Na última edição da versão Profissionais, exibida em 2023, a chef Bárbara Frazão conquistou o troféu. A cozinheira, que já havia trabalhou com Helena Rizzo, apresentou um menu com foco afetivo e, hoje, atua com aulas e palestras na área gastronômica.
Na final, Frazão disputou o prêmio contra Franklin. Os competidores precisaram elaborar um menu completo de seis etapas, composto por duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Aclamada pelo júri, a vencedora batizou sua criação de "Afeto", nome que homenageia seu restaurante no Distrito Federal.