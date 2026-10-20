MÚSICA

Mastruz com Leite abre concurso para nova cantora e divide opiniões nas redes; entenda a seleção

Fãs podem enviar vídeos cantando sucessos da banda pelo WhatsApp até 10 de novembro; iniciativa recebeu elogios, mas também críticas de quem questiona a estratégia

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:54

Mastruz com Leite abriu inscrições para escolher uma nova cantora Crédito: Reprodução

Fãs do Mastruz com Leite agora podem tentar transformar a paixão pelo forró em uma oportunidade profissional. A banda abriu inscrições para o concurso Nova Cantora Mastruz, que vai selecionar uma nova voz feminina para o grupo. Para participar, as candidatas devem gravar um vídeo interpretando uma música do repertório e enviar o material pelo WhatsApp até 10 de novembro. A iniciativa foi anunciada nas redes sociais e repercutiu entre admiradores da banda.

Na publicação oficial, o grupo convocou as interessadas a participar da seleção e começou a compartilhar vídeos de candidatas. A proposta, no entanto, não foi recebida de maneira unânime. Enquanto parte dos seguidores celebrou a oportunidade de revelar novos talentos, outros demonstraram insatisfação com a estratégia.

Entre os comentários publicados no Instagram, um usuário elogiou a iniciativa, afirmando que a seleção representa mais uma oportunidade para novos talentos. Em outra manifestação, um seguidor criticou o caminho escolhido pela banda e defendeu mais investimentos nas cantoras que já integram o grupo, além de novas músicas e produções audiovisuais de qualidade.

Mastruz com Leite 1 de 3

A discussão coloca em evidência uma questão recorrente entre artistas com longas trajetórias: como renovar a formação e conquistar novos públicos sem deixar de valorizar quem já faz parte da história do grupo?

Não é a primeira vez que a banda promove uma seleção aberta. Em 2024, um concurso revelou a cantora pernambucana Evelyn Silva, então com 17 anos. Ela chegou à etapa final de uma disputa que reuniu mais de 150 candidatas e passou a integrar a formação do Mastruz com Leite.

Uma história que começou em Fortaleza

Criado em novembro de 1990 pelo empresário Emanoel Gurgel, em Fortaleza, no Ceará, o Mastruz com Leite tornou-se um dos grupos pioneiros do forró eletrônico. A proposta de misturar instrumentos tradicionais do gênero com guitarra, baixo e teclado ajudou a ampliar a sonoridade do forró e a levar o ritmo a novos públicos.

A formação inicial contava com os vocalistas Japinha e Tony Silveira, que também tocava guitarra, além de Zé Wilson na sanfona, Bel no baixo e Jean e Marcelo na bateria. Ao longo dos anos, a banda passou por diferentes mudanças de integrantes e consolidou uma formação clássica que marcou gerações de fãs.

Entre as vozes mais lembradas dessa fase estão Kátia Cilene e Bete Nascimento, além de França e Aduílio Mendes. O repertório ajudou a transformar o grupo em referência do chamado forró das antigas, com músicas que continuam presentes em festas juninas e apresentações pelo Nordeste.

Os sucessos que marcaram gerações

Entre as canções mais conhecidas estão “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Saga de um Vaqueiro”, “Tatuagem”, “A Praia”, “Flor do Mamulengo” e “Onde Canta o Sabiá”. A primeira, lançada no álbum Só Pra Xamegar, de 1993, tornou-se um dos maiores sucessos da trajetória do grupo.