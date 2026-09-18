Mateus Solano abre o jogo sobre o início da fama: 'Levei cinco anos para me acostumar'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:25
O ator Mateus Solano revelou que levou meia década para aceitar a própria fama após o salto na carreira. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, na última terça-feira (15), o artista abriu o jogo sobre o impacto de virar assunto nacional da noite para o dia.
Antes de estourar, Solano acumulava papéis menores, incluindo o 'Ligador' dos comerciais e o jornalista Ronaldo Bôscoli na minissérie 'Maysa' (2008). O verdadeiro furacão veio em 2009, quando assumiu os gêmeos Miguel e Jorge na novela 'Viver a Vida', de Manoel Carlos, no horário nobre da Globo.
Mateus Solano em 'Viver a Vida'
Para o ator, o objetivo artístico sempre foi divertir o público com o ofício, e não virar alvo de olhares e abordagens constantes em momentos de folga. Essa virada de chave gerou um período de adaptação solitário e cansativo.
"Foram cinco anos muito difíceis de me entender famoso", desabafou Solano no bate-papo com Marcelo Tas. Segundo ele, a perda da anonimidade transformou programas simples em testes de paciência.
A presença constante de olhares alheios forçou o ator a abandonar alguns hábitos, como frequentar a Lapa ou curtir a praia com tranquilidade. Para ele, o esgotamento não vem apenas de quem puxa assunto, mas da energia acumulada pelo ambiente.
"Eu não podia sentar e pedir um chopinho sem vir alguém. Nós atores somos esponjas, absorvemos tudo", pontuou o artista.