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Mateus Solano explica atitude polêmica com celular de espectadora durante peça

Ator contou que mulher continuou gravando o espetáculo mesmo após avisos da produção e falou sobre o impacto dos celulares durante as apresentações

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:25

Mateus Solano derrubou celular de fã Crédito: Reprodução

Uma cena protagonizada por Mateus Solano durante a peça ‘O Figurante’ voltou a ser assunto. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, o ator explicou por que pegou o celular de uma espectadora e jogou o aparelho no chão durante uma apresentação realizada em outubro de 2025, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Segundo Mateus, a espectadora havia sido avisada antes do início do espetáculo de que não era permitido fotografar ou filmar a apresentação. Mesmo assim, de acordo com o ator, ela continuou utilizando o telefone durante a peça. “Tem quatro avisos antes, não pode tirar [foto]. Ela não só tirou como ficou filmando o espetáculo”, contou durante a conversa com Marcelo Tas.

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O ator explicou que costuma tentar lidar com situações desse tipo de maneira mais descontraída para não interromper a apresentação e prejudicar o restante do público. No episódio que ganhou repercussão, entretanto, decidiu retirar o aparelho das mãos da espectadora e colocá-lo no chão.

Na entrevista, Mateus também ampliou a discussão sobre o uso de celulares em experiências culturais. Para ele, a luz das telas pode tirar a concentração dos artistas e chamar a atenção de outros espectadores.

O ator criticou ainda o hábito de registrar constantemente momentos em vez de simplesmente vivenciá-los. “A gente para de viver a experiência e tá o tempo todo ‘Ah, eu preciso registrar isso’”, afirmou.

Mateus também classificou a relação excessiva com os aparelhos como um comportamento recorrente e disse que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de permanecer longe do celular durante uma experiência presencial.