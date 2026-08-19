LUTO

Mathilde Favier, executiva da Dior e ícone da moda, morre aos 57 anos

Executiva e o marido, o produtor Nicolas Altmayer, foram vítimas de um grave acidente na França

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:22

Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior Crédito: Reprodução/Instagram

A grife francesa Dior confirmou na última terça-feira (18) a morte de Mathilde Favier, de 57 anos, uma de suas principais executivas e figura de destaque na alta-costura. Ela e o marido, o produtor cinematográfico Nicolas Altmayer, foram vítimas de um grave acidente de carro na região de Deux-Sèvres, no oeste da França.

Mathilde Favier e Nicolas Altmayer morreram após acidente 1 de 14

Segundo a imprensa local, o automóvel do casal colidiu de frente com um caminhão durante uma manobra de ultrapassagem em uma rodovia de três faixas.

A presidente executiva da Dior, Delphine Arnault, lamentou a perda em comunicado oficial. "Com a morte de Mathilde, a Dior perde uma profissional incrível e eu perco uma amiga leal. O seu otimismo e coragem eram admiráveis. Sentiremos muita falta do seu sorriso e talento", declarou. O bilionário Bernard Arnault, líder do grupo LVMH, e o estilista Jonathan Anderson também prestaram condolências públicas à família.