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Mathilde Favier, executiva da Dior e ícone da moda, morre aos 57 anos

Executiva e o marido, o produtor Nicolas Altmayer, foram vítimas de um grave acidente na França

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:22

Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior Crédito: Reprodução/Instagram

A grife francesa Dior confirmou na última terça-feira (18) a morte de Mathilde Favier, de 57 anos, uma de suas principais executivas e figura de destaque na alta-costura. Ela e o marido, o produtor cinematográfico Nicolas Altmayer, foram vítimas de um grave acidente de carro na região de Deux-Sèvres, no oeste da França.

Mathilde Favier e Nicolas Altmayer morreram após acidente

Nicolas Altmayer e Mathilde Favier por Reprodução/Getty Images
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
Mathilde Favier, PR da grife francesa Dior por Reprodução/Instagram
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Nicolas Altmayer e Mathilde Favier por Reprodução/Getty Images

Segundo a imprensa local, o automóvel do casal colidiu de frente com um caminhão durante uma manobra de ultrapassagem em uma rodovia de três faixas.  

A presidente executiva da Dior, Delphine Arnault, lamentou a perda em comunicado oficial. "Com a morte de Mathilde, a Dior perde uma profissional incrível e eu perco uma amiga leal. O seu otimismo e coragem eram admiráveis. Sentiremos muita falta do seu sorriso e talento", declarou. O bilionário Bernard Arnault, líder do grupo LVMH, e o estilista Jonathan Anderson também prestaram condolências públicas à família.

Com uma carreira iniciada aos 14 anos como estagiária de Karl Lagerfeld na Chanel, Mathilde acumulou passagens pela revista Glamour e pela grife Prada. Há cerca de dez anos, liderava o departamento de relações públicas da Dior, sendo a ponte direta da maison com embaixadores globais e celebridades internacionais como Taylor Swift, Céline Dion e Lady Gaga.

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Tags:

Morre Luto Mathilde Favier Nicolas Altmayer

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