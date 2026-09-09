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Mau Mau, de ‘Quem Ama Cuida’, ganha mais de 400 mil seguidores após ataques por look no Rock in Rio

João Victor Gonçalves agradeceu o apoio recebido nas redes sociais após ser hostilizado durante uma transmissão ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:43

Mau Mau, de “Quem Ama Cuida”, ganha mais de 400 mil seguidores após ataques no Rock in Rio
Mau Mau, de “Quem Ama Cuida”, ganha mais de 400 mil seguidores após ataques no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

João Victor Gonçalves, intérprete de Mau Mau em “Quem Ama Cuida”, ganhou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais após ser alvo de ataques por causa do look usado no Rock in Rio. Aos 24 anos, o ator aproveitou o crescimento no Instagram para agradecer o carinho recebido nos últimos dias.

O episódio aconteceu na noite de 3 de setembro, quando João chegava à Cidade do Rock. Durante uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, o streamer GH Reel RJ e outros dois homens fizeram comentários e deboches sobre a roupa do ator.

Mau Mau

Mau Mau, irmão de Adriana, vive um processo de autodescoberta em Quem Ama Cuida por Reprodução
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Mau Mau, irmão de Adriana, vive um processo de autodescoberta em Quem Ama Cuida por Reprodução
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Mau Mau, irmão de Adriana, vive um processo de autodescoberta em Quem Ama Cuida por Reprodução

Antes da situação, João tinha pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram. Agora, o perfil já ultrapassa a marca de 709 mil. Em um vídeo publicado nas redes, ele falou sobre a repercussão e destacou o acolhimento que passou a receber.

“Estou andando na rua, as pessoas me param para me abraçar e me acolher”, afirmou o ator, que também agradeceu às 400 mil pessoas que chegaram ao perfil e ressaltou a importância do apoio para ampliar o debate e dar voz à comunidade.

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O caso também ganhou repercussão na esfera policial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se João Victor foi vítima de homofobia durante o episódio.

Mesmo após a hostilização, o ator voltou ao Rock in Rio e apareceu novamente no festival, recebendo manifestações de apoio do público.

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