Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:41
Mau Mau e Felipe, casal que vem conquistando torcida em Quem Ama Cuida, finalmente vão dar um passo importante na relação. João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli gravam nesta semana a sequência do primeiro beijo dos personagens na novela das nove da Globo.
A cena será dirigida por Amora Mautner e terá como trilha a música “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”, de Cazuza, Bebel Gilberto e Dé Palmeira. A escolha foi feita pela diretora em parceria com a autora Claudia Souto, segundo informações do Portal LeoDias.
Felipe e Mau
Na história, Mau Mau e Felipe sairão para jantar antes de seguirem com os amigos para uma boate. É durante a noite que a aproximação entre os dois ganhará novos contornos e Felipe finalmente corresponderá ao amigo.
O momento também será importante para Felipe, que ainda vive um processo de descoberta em relação aos próprios sentimentos. A relação dos dois começou a ganhar força ao longo da trama e passou a chamar atenção do público, que batizou o casal de “Malipe”.
A música escolhida para embalar o beijo acompanha justamente esse momento da história. A composição fala sobre a dificuldade de colocar em palavras um sentimento que ultrapassou os limites da amizade.
A previsão é que a sequência vá ao ar daqui a cerca de um mês, já que as gravações acontecem nesta semana. Até lá, a novela deve continuar desenvolvendo a aproximação entre os personagens antes do tão aguardado beijo.