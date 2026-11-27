TRIÂNGULO AMOROSO

Mau Mau e Fernando vão ficar juntos em 'Quem Ama Cuida'? Saiba o que acontece entre os dois

Após crise no namoro com Felipe, jovem abre o coração para Fernando e revela seus sentimentos

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 22:37

Mau Mau e Fernando terão novas conversas após crise no relacionamento do jovem com Felipe Crédito: Divulgação/TV Globo

A relação entre Mau Mau (Gabriel Santana) e Fernando (Pedro Alves) ganhará novos desdobramentos nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da Globo. Em meio à crise no relacionamento com Felipe, o jovem encontrará espaço para desabafar com Fernando.

No capítulo desta sexta-feira (27), Felipe admitirá que não consegue mais confiar em Mau Mau. Abalado com a situação, o rapaz contará a Fernando sobre o fim do namoro.

Felipe e Mau 1 de 9

A aproximação entre os dois, entretanto, não significa necessariamente o início de uma nova história de amor.

No capítulo deste sábado (28), Mau Mau confessará a Fernando que ainda gosta de Felipe. A declaração indicará que, apesar dos problemas no relacionamento, o jovem continua envolvido emocionalmente com o ex-namorado.

Mau Mau e Fernando vão namorar?

A possibilidade de um romance entre os personagens tem dividido os fãs da novela. Fernando, que é bissexual, já interferiu na relação entre Mau Mau e Felipe ao longo da trama.