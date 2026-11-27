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Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 22:37
A relação entre Mau Mau (Gabriel Santana) e Fernando (Pedro Alves) ganhará novos desdobramentos nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da Globo. Em meio à crise no relacionamento com Felipe, o jovem encontrará espaço para desabafar com Fernando.
No capítulo desta sexta-feira (27), Felipe admitirá que não consegue mais confiar em Mau Mau. Abalado com a situação, o rapaz contará a Fernando sobre o fim do namoro.
Felipe e Mau
A aproximação entre os dois, entretanto, não significa necessariamente o início de uma nova história de amor.
No capítulo deste sábado (28), Mau Mau confessará a Fernando que ainda gosta de Felipe. A declaração indicará que, apesar dos problemas no relacionamento, o jovem continua envolvido emocionalmente com o ex-namorado.
Mau Mau e Fernando vão namorar?
A possibilidade de um romance entre os personagens tem dividido os fãs da novela. Fernando, que é bissexual, já interferiu na relação entre Mau Mau e Felipe ao longo da trama.
Por enquanto, os acontecimentos previstos não confirmam que Mau Mau e Fernando engatarão um namoro. A declaração do jovem sobre seus sentimentos por Felipe indica que o triângulo amoroso ainda poderá render novos conflitos.