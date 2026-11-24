NOVELA DAS 9

Mau Mau enfrenta homofobia de Otoniel e toma decisão que abala família em 'Quem Ama Cuida'

Irmão de Adriana assume sentimentos por Felipe e deixa a casa do avô após ameaça de expulsão

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 21:20

Mau Mau enfrenta o preconceito do avô e decide deixar a casa da família em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Divulgação/TV Globo/Angélica Goudinho

Mau Mau (João Victor Gonçalves) vai deixar Otoniel (Tony Ramos) desconcertado ao tomar uma decisão importante em Quem Ama Cuida. Cansado de esconder seus sentimentos e enfrentar o preconceito dentro da própria família, o rapaz assumirá que gosta de Felipe (Pietro Antonelli) e desafiará a autoridade do avô.

O conflito ganha força depois que o florista flagra o neto com Felipe na escola de dança de Dora (Mariana Ximenes). Inconformado com a descoberta, Otoniel deixa claro que não aceita o relacionamento entre os dois.

Felipe e Mau 1 de 9

A postura preconceituosa do veterano também provoca a indignação de Elisa (Isabela Garcia), que repreende o pai pela maneira como trata o jovem.

Mau Mau dá resposta inesperada a Otoniel

Durante uma conversa com o avô, Mau Mau decide não esconder mais seus sentimentos. O rapaz assume que gosta de Felipe e demonstra que não está disposto a abrir mão de sua felicidade para atender às expectativas do familiar.

Irritado, Otoniel ameaça expulsar o neto de casa. O jovem, entretanto, surpreende o florista ao afirmar que pode morar com Adriana (Letícia Colin).

Determinado a não ceder à pressão, Mau Mau arruma seus pertences e segue para a casa da irmã, que também enfrentará Otoniel em defesa do rapaz.

Otoniel sofrerá consequências

A saída de Mau Mau será apenas o início de uma crise familiar na novela das nove. Nos próximos capítulos, Otoniel terá uma conversa definitiva com Adriana sobre o comportamento dele em relação ao neto.