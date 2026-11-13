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Maurício Mattar conta pela primeira vez como Angélica o ajudou a tratar vício em drogas

Em série do Globoplay, ator de 62 anos lembrou a internação no fim dos anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:46

Angélica e Maurício Mattar Crédito: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

Maurício Mattar revelou pela primeira vez que contou com o apoio da ex-namorada, a apresentadora Angélica, para enfrentar o vício em drogas no fim dos anos 1990. O relato está na série documental 'A Clínica', lançada pelo Globoplay, que mostra histórias de famosos que passaram pela clínica de reabilitação Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Maurício Mattar conta como Angélica o ajudou a tratar vício em drogas

Maurício Mattar falou pela primeira vez sobre o vício em drogas no documentário 'A Clínica', do Globoplay  por Reprodução/Globoplay/Redes Sociais
Maurício Mattar e Angélica namoraram entre 1998 e 2003, época em que o ator buscou ajuda médica por Sérgio Cabral/Divulgação
Angélica indicou um médico de Atibaia, no interior de São Paulo, para tratar o então namorado  por Reprodução/Redes Sociais
No auge da fama na TV, Maurício Mattar revelou que chegou a gravar novelas virado após noitadas por Reprodução/Globoplay
Durante a internação em 1998, o cantor contou que bateu um carro após tomar remédios fortes na clínica por Arquivo/Divulgação
Aos 62 anos, o ator explicou que negou o vício em entrevistas antigas por orientação médica por Sérgio Cabral
Hoje afastado das novelas, Maurício Mattar segue na música e se dedica à criação de cavalos por Reprodução/Globoplay
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Maurício Mattar falou pela primeira vez sobre o vício em drogas no documentário 'A Clínica', do Globoplay  por Reprodução/Globoplay/Redes Sociais

O ator, hoje com 62 anos, contou no programa como decidiu procurar ajuda médica enquanto namorava Angélica, relacionamento que durou de 1998 até novembro de 2003. "Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político", relatou Mattar sobre a indicação do médico Sabino Ferreira de Farias Neto.

Durante o depoimento, o artista detalhou a rotina pesada que o levou à internação em 1998. "Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo... Depois de um tempo, o corpo não aguenta", disse.

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Ele acrescentou que o consumo de bebidas e drogas começou em festas, mas logo saiu do controle. "Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo... Começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí, eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais", falou no episódio.

Mattar explicou ainda por que sempre desmentiu o problema em entrevistas, inclusive em seu livro publicado em 2010 e em uma conversa com o jornal Extra, em 2014, quando disse que nunca havia sido dependente de nada. De acordo com o ator, esconder a internação do público foi um conselho do próprio médico Sabino Ferreira de Farias Neto.

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
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Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram

Com o passar dos dias na clínica, porém, o cantor começou a desconfiar do tratamento feito no local. Ele contou que ganhou um carro do diretor da clínica e acabou batendo o veículo durante uma saída por estar sob efeito de remédios psicotrópicos, medicamentos fortes que mexem com o sistema nervoso.

No primeiro episódio da série, o ator lembrou o susto que levou ao ver o médico na televisão anos depois, ao lado de Flávia Gracie, outra ex-namorada dele. Na época, a família Gracie acusava o doutor Sabino de dar remédios em excesso para o lutador Ryan Gracie, que também foi paciente da clínica. "Então, poderia ter sido eu?", disse Mattar ao lembrar o caso.

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Tags:

Streaming Maurício Mattar E Angélica Angélica Globoplay Série Drogas Maurício Mattar Documentário

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