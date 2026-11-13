DESABAFO

Maurício Mattar conta pela primeira vez como Angélica o ajudou a tratar vício em drogas

Em série do Globoplay, ator de 62 anos lembrou a internação no fim dos anos 1990

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:46

Angélica e Maurício Mattar Crédito: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

Maurício Mattar revelou pela primeira vez que contou com o apoio da ex-namorada, a apresentadora Angélica, para enfrentar o vício em drogas no fim dos anos 1990. O relato está na série documental 'A Clínica', lançada pelo Globoplay, que mostra histórias de famosos que passaram pela clínica de reabilitação Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo.

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O ator, hoje com 62 anos, contou no programa como decidiu procurar ajuda médica enquanto namorava Angélica, relacionamento que durou de 1998 até novembro de 2003. "Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político", relatou Mattar sobre a indicação do médico Sabino Ferreira de Farias Neto.

Durante o depoimento, o artista detalhou a rotina pesada que o levou à internação em 1998. "Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo... Depois de um tempo, o corpo não aguenta", disse.

Ele acrescentou que o consumo de bebidas e drogas começou em festas, mas logo saiu do controle. "Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo... Começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí, eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais", falou no episódio.

Mattar explicou ainda por que sempre desmentiu o problema em entrevistas, inclusive em seu livro publicado em 2010 e em uma conversa com o jornal Extra, em 2014, quando disse que nunca havia sido dependente de nada. De acordo com o ator, esconder a internação do público foi um conselho do próprio médico Sabino Ferreira de Farias Neto.

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Com o passar dos dias na clínica, porém, o cantor começou a desconfiar do tratamento feito no local. Ele contou que ganhou um carro do diretor da clínica e acabou batendo o veículo durante uma saída por estar sob efeito de remédios psicotrópicos, medicamentos fortes que mexem com o sistema nervoso.