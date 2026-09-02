SOLIDARIEDADE

Mavie participa de ação solidária com Bruna Biancardi e entrega lanches nas ruas de Santos

Filha de Neymar ajudou a preparar sanduíches e acompanhou a mãe na distribuição dos alimentos

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 22:01

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, participou de uma ação solidária e ajudou a preparar e distribuir lanches pelas ruas de Santos Crédito: Reprodução

Mavie, de 2 anos, ganhou uma tarefa especial ao lado da mãe, Bruna Biancardi. A menina participou da preparação de lanches que foram distribuídos a pessoas encontradas pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo.

A ação foi compartilhada por Bruna nas redes sociais. Nos registros, Mavie aparece ajudando a montar os sanduíches, organizando os alimentos e acompanhando todo o processo antes de sair com a mãe para fazer as entregas.

Segundo Bruna, a iniciativa também teve um propósito de aprendizado para a filha. A influenciadora contou que Mavie começou a compreender que nem todas as pessoas têm acesso a itens básicos, como moradia e alimentação. “A Mavie começou a entender que nem todo mundo tem uma casa, comida e o básico. Esse fim de semana, preparamos juntas alguns lanchinhos para distribuir. Ela participou de tudo: montou, ajudou, perguntou, entendeu um pouquinho mais”, explicou.

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie 1 de 9

Para Bruna, a experiência serviu ainda como uma oportunidade para conversar com a criança sobre solidariedade e responsabilidade com quem está ao redor. “Às vezes, ajudar uma pessoa já é alguma coisa. E se cada um fizer um pouquinho do que pode, esse pouquinho vira muito”, afirmou.

Depois da preparação, mãe e filha foram às ruas de Santos para entregar os lanches. Bruna explicou que decidiu mostrar os registros nas redes sociais não para transformar a ação em uma vitrine, mas para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. “Não estou compartilhando para mostrar o que fizemos. Estou compartilhando porque talvez isso incentive mais alguém a fazer também”, escreveu.

A influenciadora também reforçou que atitudes solidárias não precisam ser grandiosas. “Não precisa ser muito. Não precisa mudar o mundo inteiro”, declarou.