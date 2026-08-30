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Maya Massafera é internada em São Paulo após princípio de AVC

Influenciadora foi atendida no Sírio-Libanês na última semana e também apresentou alterações cardíacas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:12

Maya Massafera
Maya Massafera recebeu alta após atendimento médico em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Maya Massafera precisou de atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um princípio de AVC, segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias neste domingo (30). A influenciadora já recebeu alta e, conforme a publicação, passa bem.

Ainda de acordo com o site, Maya também teria apresentado problemas cardíacos durante o episódio. A publicação afirma que os médicos teriam relacionado o quadro ao uso de hormônios femininos. Até o momento, não há confirmação pública da influenciadora ou do hospital sobre o diagnóstico e a possível causa.

Maya Massafera

Maya Massafera por Reprodução
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Maya Massafera por Reprodução

O episódio se soma a outros problemas de saúde enfrentados por Maya nos últimos anos. Em 2024, ela foi hospitalizada após um desmaio e permaneceu em observação. Na época, o SBT informou que os médicos apontaram baixa imunidade e estresse elevado.

A influenciadora também já relatou complicações após procedimentos cirúrgicos. Em 2024, contou que teve perda temporária da visão durante uma cirurgia de feminização da voz e precisou ser transferida para outra unidade hospitalar.

Em 2025, Maya revelou ainda ter enfrentado problemas após o uso de doses elevadas de hormônios, além de uma infecção depois de uma cirurgia de feminização facial.

Até a publicação do relato sobre a internação, Maya não havia se manifestado publicamente sobre o suposto princípio de AVC. 

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