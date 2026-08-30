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Maya Massafera fala pela primeira vez após internação e revela investigação para evitar AVC

Influenciadora explica que alterações em exames levaram médicos a avaliar possíveis riscos cardiovasculares relacionados ao tratamento hormonal

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:38

Maya Massafera esclareceu a internação e falou sobre os exames para investigar riscos cardiovasculares Crédito: Reprodução

Maya Massafera se pronunciou pela primeira vez após ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e explicou o que motivou a bateria de exames realizada nos últimos dias. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (30), a influenciadora contou que médicos identificaram alterações em um exame de sangue e passaram a investigar possíveis riscos cardiovasculares.

De acordo com Maya, a avaliação estaria relacionada ao tratamento hormonal que realiza. Ela afirmou que faz uso de hormônios femininos e de um bloqueador de hormônio masculino e que os medicamentos podem ter provocado alterações no colesterol. “Os hormônios femininos e o bloqueador de hormônio masculino que tomo podem estar dando colesterol nas minhas veias perto do coração”, afirmou.

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Para entender melhor a situação, Maya revelou ter realizado um exame com contraste. Segundo ela, o procedimento permite que os médicos avaliem a região do coração e decidam qual tratamento deve ser adotado. “O exame faz fotos do coração para ver o colesterol e que tipo de remédio eu preciso tomar para não ter um AVC”, explicou.

Influenciadora não confirma que sofreu AVC

A internação de Maya repercutiu após o Portal LeoDias publicar que ela teria sofrido um princípio de AVC. A própria influenciadora, entretanto, não confirmou o diagnóstico ao falar sobre o episódio.

Em seu relato, Maya explicou que a preocupação médica está relacionada justamente à possibilidade de desenvolver um problema cardiovascular. A investigação começou depois que alterações foram encontradas em exames de sangue. “Isso foi detectado por causa de um exame de sangue. Não é raro, mas não é tão comum. Pode ser esperado em mulheres trans. Então, tenho que fazer esse exame e tomar a medicação correta, para eu não ter um AVC”, disse.