CORAJOSA

Maya Massafera faz procedimento estético quatro dias após ser hospitalizada com princípio de AVC

Influenciadora recebeu aplicações de ácido hialurônico no bumbum e nas pernas e causou preocupação entre seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:42

Maya Massafera esclareceu a internação e falou sobre os exames para investigar riscos cardiovasculares Crédito: Reprodução

Maya Massafera voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (3) ao revelar que passou por um novo procedimento estético apenas quatro dias depois de ser hospitalizada após um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A influenciadora realizou aplicações de ácido hialurônico no bumbum e nas pernas. A proximidade entre o procedimento e o problema de saúde recente provocou preocupação entre internautas nas redes sociais.

Maya Massafera passou por novo procedimento no bumbum 1 de 12

"Tenho medo de um dia entrar aqui e ter uma péssima notícia", escreveu um seguidor. "Vai com calma aí, Maya. Sua saúde acima de tudo", aconselhou outra pessoa.

Maya havia sido hospitalizada no dia 30 de agosto e chegou a ficar internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Posteriormente, ela recebeu alta e deixou a unidade.

Maya relacionou princípio de AVC ao uso de hormônios

Após a internação, Maya falou publicamente sobre o episódio e afirmou que o princípio de AVC teria sido provocado pelo uso de hormônios.

A influenciadora explicou que precisou interromper a hormonização após o susto. Segundo o relato feito por ela, exames indicaram uma alteração relacionada à coagulação do sangue, o que teria aumentado o risco de formação de coágulos.

O histórico recente tornou a realização do procedimento estético poucos dias depois da hospitalização motivo de preocupação entre parte dos seguidores.

Outros problemas de saúde

Essa não foi a primeira vez que Maya Massafera precisou de atendimento médico nos últimos anos. Em junho de 2024, a influenciadora ficou em observação após sofrer um desmaio. Na ocasião, baixa imunidade e níveis elevados de estresse foram apontados como fatores relacionados ao episódio.

Em 2025, Maya também relatou uma reação no rosto que associou ao uso de doses elevadas de hormônios. No mesmo ano, contou ter enfrentado uma infecção após passar por uma cirurgia de feminização facial.