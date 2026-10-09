MC Binn rebate críticas após chegar aos 99 kg: 'Mounjaro não vai à academia'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:49
MC Binn usou as redes sociais para desabafar e responder aos comentários maldosos que recebeu após comemorar a marca dos 99 kg, uma conquista significativa em sua jornada de perda de peso.
MC Binn: antes e depois
A reação de parte dos seguidores, no entanto, incomodou o ex-BBB. Muitos internautas começaram a apontar que a transformação física seria fruto do uso de remédios como o Mounjaro. Sem paciência, Binn gravou um vídeo esclarecendo que a mudança é resultado de esforço diário e não de milagre.
"Mounjaro não vai à academia", disparou o funkeiro. Ele fez questão de reforçar que mantém uma rotina pesada de exercícios físicos combinada com alimentação regrada e todo o apoio médico necessário para cuidar da saúde de forma segura.
A luta do músico contra a balança não é de hoje. Em um processo de emagrecimento iniciado em 2023, o artista chegou a pesar 148 kg antes de mudar drasticamente os hábitos. Com treino diário e foco, Binn vem compartilhando os altos e baixos dessa trajetória com os fãs para incentivar quem busca o mesmo objetivo.