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MC Binn rebate críticas após chegar aos 99 kg: 'Mounjaro não vai à academia'

Ex-BBB rebateu comentários de que teria emagrecido apenas com ajuda de remédios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:49

MC Binn
MC Binn Crédito: Reprodução/Instagram

MC Binn usou as redes sociais para desabafar e responder aos comentários maldosos que recebeu após comemorar a marca dos 99 kg, uma conquista significativa em sua jornada de perda de peso.

MC Binn: antes e depois

MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Bin por Reprodução/ Redes Sociais
MC Bin por Reprodução/ Globoplay
Davi e MC Bin por Reprodução/TV Globo
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
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MC Binn antes e depois por Reprodução

A reação de parte dos seguidores, no entanto, incomodou o ex-BBB. Muitos internautas começaram a apontar que a transformação física seria fruto do uso de remédios como o Mounjaro. Sem paciência, Binn gravou um vídeo esclarecendo que a mudança é resultado de esforço diário e não de milagre.

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"Mounjaro não vai à academia", disparou o funkeiro. Ele fez questão de reforçar que mantém uma rotina pesada de exercícios físicos combinada com alimentação regrada e todo o apoio médico necessário para cuidar da saúde de forma segura.

A luta do músico contra a balança não é de hoje. Em um processo de emagrecimento iniciado em 2023, o artista chegou a pesar 148 kg antes de mudar drasticamente os hábitos. Com treino diário e foco, Binn vem compartilhando os altos e baixos dessa trajetória com os fãs para incentivar quem busca o mesmo objetivo.

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Tags:

Emagrecimento Emagrecer mc Binn

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