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MC Binn rebate críticas após chegar aos 99 kg: 'Mounjaro não vai à academia'

Ex-BBB rebateu comentários de que teria emagrecido apenas com ajuda de remédios

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:49

MC Binn Crédito: Reprodução/Instagram

MC Binn usou as redes sociais para desabafar e responder aos comentários maldosos que recebeu após comemorar a marca dos 99 kg, uma conquista significativa em sua jornada de perda de peso.

MC Binn: antes e depois 1 de 24

A reação de parte dos seguidores, no entanto, incomodou o ex-BBB. Muitos internautas começaram a apontar que a transformação física seria fruto do uso de remédios como o Mounjaro. Sem paciência, Binn gravou um vídeo esclarecendo que a mudança é resultado de esforço diário e não de milagre.

"Mounjaro não vai à academia", disparou o funkeiro. Ele fez questão de reforçar que mantém uma rotina pesada de exercícios físicos combinada com alimentação regrada e todo o apoio médico necessário para cuidar da saúde de forma segura.