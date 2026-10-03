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MC Cabelinho vive romance discreto com Kerolin, atacante da Seleção Brasileira

Jogadora de 26 anos atua pelo Barcelona, na Espanha, e estaria se relacionando com o cantor há pelo menos três meses

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:53

MC Cabelinho e Kerolin
MC Cabelinho e Kerolin Crédito: Reprodução

MC Cabelinho, de 30 anos, estaria vivendo um novo romance. O cantor se relaciona de forma discreta com Kerolin Nicoli, de 26, atacante da Seleção Brasileira feminina e do Barcelona, segundo informações divulgadas pelo jornal Extra. Os dois estariam juntos há pelo menos três meses.

A relação acontece à distância. Enquanto Kerolin vive na Espanha por causa da carreira no futebol, Cabelinho permanece no Brasil. A aproximação teria começado pelas redes sociais, com interações no Instagram, até que os dois passaram a se encontrar durante as férias da atleta no país.

Kerolin Nicoli

Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
Kerolin Nicoli por Divulgação
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Kerolin Nicoli por Divulgação

Apesar de não terem anunciado publicamente um namoro, os dois já deram algumas pistas da proximidade. Em junho, Cabelinho apareceu usando uma camisa da Seleção Brasileira com o nome de Kerolin. No mês seguinte, a jogadora publicou uma foto ao lado do artista durante um encontro em casa.

A interação entre os dois também chamou atenção dos seguidores. Em uma publicação recente de Cabelinho, Kerolin escreveu: "Você é simplesmente sensacional! Quem te tem por perto tem muita sorte! E que sorte a minha".

O cantor respondeu à jogadora: "Que sorte a nossa!".

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Novo álbum teria referências à jogadora

O possível romance ganhou ainda mais repercussão depois do lançamento de "Escorpião", novo álbum de MC Cabelinho. A faixa "Escorpiana" chamou atenção por trazer referências ao futebol e a uma mulher desse signo. Kerolin é escorpiana.

As referências levaram à especulação de que a música teria sido inspirada na atleta, mas Cabelinho não confirmou publicamente que a composição seja sobre ela.

Kerolin Nicoli tem 26 anos e é atacante da Seleção Brasileira. A jogadora atualmente defende o Barcelona, da Espanha, depois de ter atuado pelo Manchester City, da Inglaterra.

Mc Cabelinho

MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução
MC Cabelinho como Hugo na novela Vai Na Fé, da TV Globo por Globo
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
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MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho e TZ da Coronel por Manolo Garrido
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MC Cabelinho e Giovanna Mendes por Reprodução

A brasileira também acumula passagens por clubes como North Carolina Courage, dos Estados Unidos, e Corinthians, além de participações em grandes competições com a Seleção.

Antes dos rumores envolvendo Kerolin, o último relacionamento assumido publicamente por MC Cabelinho havia sido com Carolina Macharethe. O relacionamento chegou ao fim em março deste ano. Anteriormente, o cantor namorou a atriz Bella Campos.

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