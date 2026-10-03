APAIXONADOS

MC Cabelinho vive romance discreto com Kerolin, atacante da Seleção Brasileira

Jogadora de 26 anos atua pelo Barcelona, na Espanha, e estaria se relacionando com o cantor há pelo menos três meses

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:53

MC Cabelinho e Kerolin Crédito: Reprodução

MC Cabelinho, de 30 anos, estaria vivendo um novo romance. O cantor se relaciona de forma discreta com Kerolin Nicoli, de 26, atacante da Seleção Brasileira feminina e do Barcelona, segundo informações divulgadas pelo jornal Extra. Os dois estariam juntos há pelo menos três meses.

A relação acontece à distância. Enquanto Kerolin vive na Espanha por causa da carreira no futebol, Cabelinho permanece no Brasil. A aproximação teria começado pelas redes sociais, com interações no Instagram, até que os dois passaram a se encontrar durante as férias da atleta no país.

Kerolin Nicoli 1 de 5

Apesar de não terem anunciado publicamente um namoro, os dois já deram algumas pistas da proximidade. Em junho, Cabelinho apareceu usando uma camisa da Seleção Brasileira com o nome de Kerolin. No mês seguinte, a jogadora publicou uma foto ao lado do artista durante um encontro em casa.

A interação entre os dois também chamou atenção dos seguidores. Em uma publicação recente de Cabelinho, Kerolin escreveu: "Você é simplesmente sensacional! Quem te tem por perto tem muita sorte! E que sorte a minha".

O cantor respondeu à jogadora: "Que sorte a nossa!".

Novo álbum teria referências à jogadora

O possível romance ganhou ainda mais repercussão depois do lançamento de "Escorpião", novo álbum de MC Cabelinho. A faixa "Escorpiana" chamou atenção por trazer referências ao futebol e a uma mulher desse signo. Kerolin é escorpiana.

As referências levaram à especulação de que a música teria sido inspirada na atleta, mas Cabelinho não confirmou publicamente que a composição seja sobre ela.

Kerolin Nicoli tem 26 anos e é atacante da Seleção Brasileira. A jogadora atualmente defende o Barcelona, da Espanha, depois de ter atuado pelo Manchester City, da Inglaterra.

Mc Cabelinho 1 de 19

A brasileira também acumula passagens por clubes como North Carolina Courage, dos Estados Unidos, e Corinthians, além de participações em grandes competições com a Seleção.