MÚSICA

MC Guimê surpreende fãs e revela desejo de abandonar o funk para virar cantor gospel

O artista afirmou que pretende usar seu talento para levar a palavra

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:25

MC Guimê Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor MC Guimê surpreendeu o público nesta semana ao anunciar o desejo de migrar definitivamente para a música gospel. A decisão veio após a enorme repercussão de um registro compartilhado nas redes sociais, no qual o funkeiro aparece interpretando um louvor religioso. Diante da enxurrada de mensagens e relatos emocionados de seguidores, o artista confessou que a música cristã passou a ocupar um espaço central em seus planos futuros.

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Segundo o músico, a iniciativa nasceu de uma necessidade íntima de retribuir as bênçãos recebidas ao longo da vida e da carreira. "Deus que me deu o ar para respirar, a minha voz, o meu talento", declarou aos fãs, pontuando que deseja utilizar seu dom exclusivamente para propagar mensagens de fé e transformar vidas através da religião.