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MC Guimê surpreende fãs e revela desejo de abandonar o funk para virar cantor gospel

O artista afirmou que pretende usar seu talento para levar a palavra

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:25

MC Guimê surpreende fãs e revela desejo de abandonar o funk para virar cantor gospel
MC Guimê  Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor MC Guimê surpreendeu o público nesta semana ao anunciar o desejo de migrar definitivamente para a música gospel. A decisão veio após a enorme repercussão de um registro compartilhado nas redes sociais, no qual o funkeiro aparece interpretando um louvor religioso. Diante da enxurrada de mensagens e relatos emocionados de seguidores, o artista confessou que a música cristã passou a ocupar um espaço central em seus planos futuros.

MC Guimê

MC Guimê por Reprodução
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Segundo o músico, a iniciativa nasceu de uma necessidade íntima de retribuir as bênçãos recebidas ao longo da vida e da carreira. "Deus que me deu o ar para respirar, a minha voz, o meu talento", declarou aos fãs, pontuando que deseja utilizar seu dom exclusivamente para propagar mensagens de fé e transformar vidas através da religião.

Apesar da forte convicção espiritual, Guimê destacou que planeja realizar essa transição de maneira gradual, sem atropelar etapas ou agir por impulso. Ele explicou que prefere ter paciência para alinhar suas atitudes ao futuro profético que almeja, garantindo que o vídeo divulgado recentemente serve apenas como o primeiro passo de um novo ciclo dedicado a Jesus Cristo.

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Música Gospel mc Guimê Cantor Gospel

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