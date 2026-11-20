Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 22:05
O cantor MC Livinho foi anunciado, nesta sexta-feira (20), como reforço do Cianorte. O funkeiro atuará como jogador e embaixador do clube paranaense. Na apresentação, o artista posou com a camisa 10 do Leão do Vale, que levará nas costas o nome Oliver, seu nome de batismo.
A contratação foi oficializada por meio das redes sociais do clube. "Bem-vindo, Oliver! Aqui, a paixão vai além dos gramados. É música, é entrega, é superação", publicou o Cianorte.
Aos 32 anos, o cantor acumula experiências no futebol profissional. Em 2019, defendeu o São Caetano, onde disputou oito partidas, três delas como titular. Em 2022, integrou o elenco do Audax-SP e chegou a atuar por 14 minutos em uma partida contra o Oeste, pela Série A2 do Campeonato Paulista.
Além das passagens pelos clubes paulistas, o funkeiro já participou de partidas festivas e de um jogo-treino contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava. Em outras ocasiões, os compromissos da carreira musical dificultaram sua continuidade no futebol. Com o retorno aos gramados, o artista terá novamente o desafio de conciliar as duas profissões.
Sob o comando do técnico Júnior Lopes, o Cianorte disputará o Campeonato Paranaense e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027. Livinho também celebrou o anúncio: "Vamo com tudo. Garra, Leão".