JOGADOR CARO

MC Livinho é anunciado como reforço em clube de futebol e disputará o Brasileirão em 2027

Funkeiro de 32 anos foi anunciado como jogador e embaixador do Cianorte

A Agência Estadão

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 22:05

MC Livinho no Cianorte Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Cianorte

O cantor MC Livinho foi anunciado, nesta sexta-feira (20), como reforço do Cianorte. O funkeiro atuará como jogador e embaixador do clube paranaense. Na apresentação, o artista posou com a camisa 10 do Leão do Vale, que levará nas costas o nome Oliver, seu nome de batismo.

A contratação foi oficializada por meio das redes sociais do clube. "Bem-vindo, Oliver! Aqui, a paixão vai além dos gramados. É música, é entrega, é superação", publicou o Cianorte.

Aos 32 anos, o cantor acumula experiências no futebol profissional. Em 2019, defendeu o São Caetano, onde disputou oito partidas, três delas como titular. Em 2022, integrou o elenco do Audax-SP e chegou a atuar por 14 minutos em uma partida contra o Oeste, pela Série A2 do Campeonato Paulista.

Além das passagens pelos clubes paulistas, o funkeiro já participou de partidas festivas e de um jogo-treino contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava. Em outras ocasiões, os compromissos da carreira musical dificultaram sua continuidade no futebol. Com o retorno aos gramados, o artista terá novamente o desafio de conciliar as duas profissões.