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MC Livinho é processado após acidente com moto em academia; entenda

Cantor é alvo de ação judicial movida por duas pessoas, que pedem indenização de R$ 5,7 mil por danos materiais e morais

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:31

MC Livinho Crédito: Reprodução/Instagram

MC Livinho se tornou alvo de uma ação judicial após um incidente envolvendo uma motocicleta em uma academia de São Paulo. O processo foi protocolado em 12 de agosto por Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva, que afirmam ter sofrido prejuízos depois que uma moto utilizada pelo cantor atingiu um carro. As informações são de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo os documentos do processo, o episódio aconteceu em 9 de junho. Gustavo teria levado até uma academia, em São Paulo, um veículo pertencente a Ronet. O carro estava estacionado quando teria sido atingido por uma motocicleta utilizada por Livinho.

MC Livinho 1 de 20

De acordo com o relato apresentado à Justiça, a moto teria deslizado sozinha e atingido o automóvel, provocando danos na lataria.

Os autores afirmam que funcionários da recepção da academia constataram que a motocicleta teria 'escapado' por ter sido deixada desengatada pelo cantor. No processo, o episódio é classificado pelos autores como um ato de 'flagrante imprudência'.

Tentativa de acordo não teria resolvido o problema

Ronet e Gustavo afirmam que houve troca de contatos entre os envolvidos e que as imagens das câmeras de segurança foram disponibilizadas. Apesar disso, segundo eles, não houve acordo para definir quem arcaria com os custos necessários para reparar o veículo. Diante do impasse, os dois decidiram recorrer à Justiça.

Além de Livinho, a ação também tem como réus a Academia Panobianco Tremembé e a Diamond Publisher, empresa apontada no processo como proprietária da motocicleta utilizada pelo artista.