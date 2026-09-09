MC Loma é pedida em casamento por jogador de futebol em cenário paradisíaco: 'Escolheria mil vezes'

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:00
MC Loma, de 23 anos, foi surpreendida com um pedido de casamento do jogador de futebol Ronald Belé. A influenciadora compartilhou, nesta terça-feira (8), registros do momento romântico vivido pelo casal na praia e anunciou aos seguidores que está oficialmente noiva.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, Loma e Ronald aparecem vestidos de branco durante a ocasião. A influenciadora também exibiu as alianças e se declarou ao companheiro ao comemorar a nova fase do relacionamento.
"Noiva do homem que eu escolheria mil vezes", escreveu Loma na publicação.
Loma e Ronald Belé ficam noivos
Ronald também celebrou o "sim" da influenciadora nos comentários. "Minha sorte. Te amo do céu", declarou o jogador.
A notícia foi comemorada por amigos e seguidores. Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, deixou uma mensagem para Loma e já demonstrou expectativa pela cerimônia.
"Deus abençoe vocês. Você é uma menina muito incrível e Deus te ama e cuida de você. Você merece toda felicidade desse mundo. Estamos na torcida agora, só esperando o casamento do ano e um guri de brinde. Te amo", escreveu Ary.
Relacionamento começou em 2025
Loma e Ronald Belé oficializaram o namoro em outubro de 2025, durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos do relacionamento nas redes sociais.
O jogador também mantém uma relação próxima com Melanie, filha de Loma de um relacionamento anterior. Em julho deste ano, o casal viajou com a menina para a Disney.
Na ocasião, Ronald falou sobre o carinho pela enteada e afirmou que busca cuidar das pessoas que considera presentes recebidos de Deus. Meses depois da viagem em família, ele e Loma deram mais um passo no relacionamento com o noivado.
Atualmente, o meia Ronald Belé está sem clube, após deixar o Primavera e ter uma passagem recente pelo Bangu.