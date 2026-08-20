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MC Peão é atingido no rosto por efeito pirotécnico durante show e ironiza: 'Abacaxi azedou'

Episódio ocorreu durante um show recente do cantor, que compartilhou o momento nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:19

Cantor Jeninho é atingido no olho por disparo de efeitos especiais do palco durante show
Cantor Jeninho é atingido no olho por disparo de efeitos especiais do palco durante show Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Jeninho, conhecido pelo nome artístico MC Peão, compartilhou nas redes sociais, na última terça-feira (18), o momento em que sofreu um acidente durante uma apresentação. O artista foi atingido no rosto por faíscas de efeitos especiais instalados no palco.

Dono do sucesso Peão Todo Tatuado, o cantor se apresentava quando decidiu se aproximar do público. Ao se dirigir à borda da estrutura, foi surpreendido por um disparo do equipamento pirotécnico, que atingiu diretamente seu rosto.

Jeninho, o MC Peão

Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram
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Jeninho, o MC Peão por Reprodução/Instagram

Ao que tudo indica, o artista não sofreu ferimentos graves e deu sequência à agenda de shows normalmente. Mais tarde, ele aproveitou para encarar o imprevisto com humor e publicou o vídeo usando um áudio viral da internet. “Nessa hora, o abacaxi azedou”, brincou na legenda.

Nos comentários, os seguidores entraram no clima descontraído. "Gato tem 7 vidas, você tem 6 ainda", comentou uma internauta.

Por outro lado, o registro também acendeu um alerta nos seguidores sobre possíveis riscos do uso desses recursos em apresentações ao vivo. "Se estão brincando não imaginam o estrago se tivesse atingido os olhos dele", alertou uma seguidora. “Acho desnecessário o uso destes foguetes, sei lá o que é isso. Alguém ainda vai se machucar feio com isso”, pontuou outra.

O cantor Thiago Castelli entrou o debate e destacou que a situação é frequente no meio artístico. "Ninguém passa impune por esses lançadores", comentou na publicação do colega.

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Acidente Jeninho mc Peão

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