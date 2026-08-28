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‘Me serve, v@dia’: Quando vai ao ar a vingança de Nina em Avenida Brasil?

Carminha fé encurralada após vingança de Nina em novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:00

Carminha servindo Nina em Avenida Brasil
Carminha servindo Nina em Avenida Brasil Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (27) no Vale a Pena Ver de Novo, Carminha se vingou de Nina (Débora Falabella) ao pedir ajuda de Lucio (Emiliano D’Avilla) para enterrar sua antiga enteada viva.

No entanto, a vilã não esperava que Nina fosse escapar tão rápido e desse uma volta por cima na trama. Faltam poucos dias para a vingança de Nina começar a novela e os telespectadores poderem ver a clássica cena em que a protagonista diz a clássica frase: “Me serve, vadia”, ao obrigar a patroa a servir seu jantar.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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De acordo com o portal Notícias da TV, segundo o andamento atual dos capítulos de Avenida Brasil, a tendência é que a vingança de Nina contra Carminha seja exibida entre esta sexta-feira (28) e segunda (31).

Nina espalhará pela casa fotos de Carminha e Max (Marcello Novaes) transando. Ela ameaçará expor as imagens de Tufão (Murilo Benício) caso Carminha não siga suas ordens.

Encurralada, Carminha cede aos caprichos de Nina e vira sua empregada. Ela mandará Carminha servi-lá, além de cortar os cabelos da vilã, ordenará que ela use uniforme de empregada e faça serviço doméstico.

Avenida Brasil é exibida no Vale a Pena Ver de Novo, às 17h05, após a Sessão da Tarde.

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