TELEDRAMATURGIA

'Me sugaram energia': Fernanda Rodrigues faz desabafo e revela que prefere se manter distante de novelas longas

Atriz relatou que precisou dispor de muita energia para interpretar papel de mulher que sofre abusos do marido em novela vertical

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:18

Fernanda Rodrigues interpreta Beatriz, 'Eu Não Era Louca, Era Casada', novela vertical do Globoplay Crédito: Reprodução | Instagram

Fernanda Rodrigues está de volta às novelas da TV Globo, mas em um novo formato, desta vez, com a novela vertical que tem repercutido nas redes sociais, é uma alternativa rápida e prática para quem gosta de acompanhar tramas.

Aos 46 anos e com uma carreira que começou quando ainda era criança, a atriz protagoniza ‘Eu Não Eu Louca, Era Casada’, novelinha vertical lançada no Globoplay nesta terça-feira (6).

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Na trama, a atriz vive a protagonista Beatriz, uma galerista bem-sucedida que sofre gaslighting, um tipo de manipulação psicológica silenciosa que faz a vítima questionar a própria percepção da realidade e até a própria sanidade, cometido pelo marido de Beatriz, Vítor, personagem de Ricardo Pereira.

Mesmo sem ter vivido de forma real uma situação semelhante, Fernanda abriu o coração e admitiu que interpretar uma personagem submetida a tantos episódios de violência emocional foi desgastante.

“Me sugaram energia, porque você vai assistir e ver o que ela sofreu, teve 30 cenas de choro. Não sei se teria aguentado uma novela inteira com esse tema, porque exigiria muito de mim. É uma vivência muito dolorosa. Acho que foi bom fazer em um formato mais curto”, refletiu, em coletiva de imprensa, realizada pela Pure People.

Segundo Fernanda, o abuso vivenciado pelo marido da personagem a colocou diante de uma situação que exigiu muita entrega durante as gravações.

“Eu amo contar histórias que são importantes pras pessoas. Me senti fazendo uma coisa que sei fazer, mas de um jeito diferente. A gente foi buscando essas sutilezas, de falar um assunto tão importante, mas sem perder a profundidade. Foi um desafio, mas acho que estamos amparados”, contou.

Para construir Beatriz, Fernanda também buscou informações sobre mulheres que enfrentam esse tipo de violência psicológica.