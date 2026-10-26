DESABAFO

'Me traiu várias vezes': Influenciadora anuncia fim de casamento com ex-Flamengo e relata abandono na gravidez

Amanda Martins afirmou que encontrou fotos e vídeos no celular de Wesley França, com quem tem uma filha de 1 ano, e relatou crises de ansiedade após descobrir as infidelidades

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:36

Wesley França e Amanda Martins Crédito: Reprodução/Instagram @meamandinha_

A influenciadora Amanda Martins anunciou nesta segunda-feira (26) o fim do casamento com o jogador Wesley França, ex-Flamengo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou ter sido traída diversas vezes durante o relacionamento, inclusive quando estava grávida da filha do casal, Alice, de 1 ano.

Amanda decidiu se pronunciar após receber mensagens sobre o comportamento do ex-marido e comentários de que ele estaria seguindo outras mulheres nas redes sociais. Ela explicou que os dois já estão separados, mas ressaltou que as traições aconteceram quando ainda estavam juntos.

Casamento de Wesley França, ex-Flamengo, e Amanda Martins em maio de 2025 1 de 13

"Ele não me traiu uma, não foram duas, não foram três vezes, foram várias. Também não foi com uma, não foram com duas, não foram com três meninas, foram várias, inclusive com garotas de programa", declarou.

Segundo a influenciadora, as acusações não se baseiam apenas em suspeitas. Ela afirmou que teve acesso ao celular do jogador e encontrou registros dos encontros. De acordo com Amanda, Wesley fotografava e filmava as situações, e ela transferiu os arquivos para o próprio aparelho.

"Isso eu sei, não é por achismo ou desconfiança, é porque eu vi, eu tive acesso ao telefone dele. Tudo que ele fez, ele tirou foto, ele filmou, então eu passei para o meu telefone", relatou. "Eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar e hoje eu até estranho. Ver tudo que eu vi, foi um choque, um baque muito grande. Não sei se outras mulheres teriam o estômago que eu tive", comentou.

Influenciadora diz que foi traída durante a gravidez

Amanda contou que já havia enfrentado uma situação semelhante durante a gestação de Alice. Na época, decidiu perdoar o jogador e tentar preservar a família, mas afirmou que não conseguiu reconstruir o relacionamento.

"Na gravidez eu também fui traída e abandonada, mas eu nunca fui para a internet expor nada disso. Eu aceitei tudo calada, eu perdoei, eu tentei de fato ter uma família, ter um casamento sólido, mas não rolou e também não foi por culpa minha", afirmou.

Wesley França, ex-Flamengo, e Amanda Martins 1 de 4

Ela também disse que deu diversas oportunidades para Wesley admitir as traições, mas que ele continuou negando. Segundo a influenciadora, o jogador jurava pela filha que não havia feito nada, mesmo quando ela desconfiava do comportamento dele.

"Eu dei várias oportunidades para ele de confessar o que ele tinha feito e ele não confessou. Ele continuou mentindo, até que chegou o momento que eu falei: 'Cara, tá aqui, você vai continuar mentindo?'. E aí ele não teve mais o que fazer. Não pediu perdão, acha que tudo que fez foi normal", declarou.

Em um dos episódios relatados, Amanda afirmou que o ex-marido teria fugido de casa pela janela do banheiro para evitar ser flagrado e só retornado na noite do dia seguinte.

Traições teriam provocado crises de ansiedade

A influenciadora relatou que ficou profundamente abalada após descobrir os registros e que passou a enfrentar crises de ansiedade, algo que, segundo ela, não vivenciava antes. Amanda também disse que chegou a se culpar pelas situações que enfrentou.

Amanda Martins, ex de Wesley França 1 de 20

"Eu já chorei tudo que eu tinha para chorar. E ver tudo que eu vi foi um choque, foi um baque muito grande. Eu nem sei se outras mulheres teriam o estômago que eu tive de ver tudo e ser fria, de me calar e falar no momento certo", desabafou.

Ela ainda afirmou que presenciou situações em que Wesley teria pedido o telefone de outras mulheres em locais públicos, como restaurantes e filas de banheiro, especialmente quando bebia.

"Eu só quero ficar bem. Acho que mereço depois disso tudo que eu passei", disse Amanda, que aconselhou outras mulheres a não abrirem mão de si mesmas para manter um relacionamento. "Nunca se anulem por homem nenhum, nem que seja pelo seu marido", afirmou.

Amanda relata pedido para deixar o país

Em outro trecho do desabafo, a influenciadora disse que Wesley teria pedido que ela e a filha arrumassem seus pertences e deixassem o país após a separação. Ela classificou a atitude como egoísta e afirmou que pretende seguir em frente e se dedicar à criação de Alice. "O que ele fizer, é total um problema dele", declarou.

Amanda Martins e Wesley França oficializaram o casamento em maio de 2025, após um período de idas e vindas. O ex-casal tem uma filha, Alice, de 1 ano.