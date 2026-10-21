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Mecânico de 71 anos se cansa de ver esposa cair da escada, constrói elevador em casa em apenas 7 dias e surpreende com valor

Conhecido como 'Rei da Gambiarra', Jorge Luiz Pereira criou o equipamento para ajudar a esposa após acidentes domésticos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:28

Mecânico construiu elevador caseiro em apenas sete dias Crédito: Domingo Espetacular/Record

O mecânico de tratores Jorge Luiz Pereira, de 71 anos, encontrou uma solução para ajudar a esposa, Antônia, depois que ela sofreu sucessivas quedas nas escadas de casa. Ele construiu um elevador residencial por conta própria, em um projeto que levou apenas sete dias e custou R$ 8,5 mil.

Conhecido como "Rei da Gambiarra", Jorge usou a experiência como mecânico para desenvolver o equipamento. Segundo reportagem do Domingo Espetacular, da Record, elevadores residenciais comerciais podem custar entre R$ 25 mil e R$ 150 mil. A estrutura feita por ele na residência, localizada em Caucaia, no Ceará, saiu por um valor até 92,33% menor que o preço dessas opções.

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O projeto foi montado aos poucos, conforme o mecânico conseguia comprar as peças necessárias. Ele começou adquirindo o motor e construindo dois trilhos, que guardou até reunir os materiais para dar continuidade ao trabalho.

"Antes de começar a fazer [o elevador], eu tive a ideia de começar a comprar [as peças]. Comprei o motor, aí guardei. Fiz dois trilhos e guardei", contou Jorge.

A etapa de construção levou uma semana e teve a ajuda de um eletricista e de um marceneiro. Antes de liberar o uso, o mecânico realizou testes com sacos de areia para verificar o funcionamento da estrutura.