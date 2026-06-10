Médico da China opera paciente brasileiro a mais de 18.900 km de distância, realiza feito histórico e resolve problema inédito da medicina

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 10 de junho de 2026 às 04:04
Com o avanço da tecnologia, frequentemente nos sentimos no futuro, mas alguns feitos chamam ainda mais atenção. Um médico brasileiro comandou da China a retirada da vesícula biliar de um paciente em Porto Alegre, em uma operação robótica apontada como uma das telecirurgias mais distantes já realizadas no mundo.
A cirurgia ocorreu no Hospital Mãe de Deus, em 20 de maio de 2026. Enquanto o cirurgião Norberto Martins usava um console em Wuhan, uma equipe acompanhava o paciente no centro cirúrgico no Brasil.
Um pouco da cronologia da medicina robótica
A operação foi uma colecistectomia, nome técnico da retirada da vesícula biliar. O paciente, de 47 anos, estava internado em Porto Alegre, enquanto o cirurgião enviava os comandos a partir da China.
Segundo o Hospital Mãe de Deus, Norberto Martins participou do procedimento a convite da MicroPort, fabricante do robô Toumai. A cirurgia integrou a programação científica de um congresso de cirurgia, robótica e inteligência artificial: o 10º Congresso Acadêmico da Seção Chinesa da Associação Internacional de Hepato-Pancreato-Biliar (CCIHPBA).
O doutor controlou os movimentos em um console, enquanto os braços robóticos reproduziam as ações no bloco cirúrgico brasileiro.
No Brasil, o coordenador do Serviço de Cirurgia do Mãe de Deus, Guilherme Pesce, acompanhou o paciente presencialmente. Ou seja, enquanto a telecirurgia acontecia, havia uma equipe local a postos para realizar o pronto-atendimento caso algo saísse errado.
O número mais impressionante do caso é o tempo de resposta: cerca de 200 milissegundos entre o comando feito na China e a execução no Brasil. É menos de um quarto de segundo.
Esse intervalo é chamado de latência. Quanto maior a latência, maior o risco de o cirurgião perceber atraso entre o movimento das mãos e a reação do robô. Em uma cirurgia, esse detalhe pode afetar a precisão da operação.
Um estudo publicado na revista PLOS ONE avaliou atrasos de comunicação em telecirurgia e concluiu que delays de até 100 milissegundos podem ser aceitáveis. Além disso, o desempenho melhora substancialmente com médicos especializados neste tipo de tecnologia.
A cirurgia robótica costuma ser associada a procedimentos menos invasivos. Em vez de grandes cortes, muitos casos usam pequenos acessos, por onde entram câmera e instrumentos controlados pelo sistema.
Entre os possíveis benefícios, hospitais que adotam a técnica costumam destacar:
O Hospital Mãe de Deus afirma ter realizado, em 2025, a primeira telecirurgia robótica não experimental da América Latina, em parceria com o Hospital Nove de Julho, de São Paulo.
Agora, a conexão entre Wuhan e Porto Alegre amplia essa experiência para uma escala global. Segundo Norberto Martins, em fala atribuída ao G1, o procedimento foi “bastante difícil, mas perfeitamente executável, com segurança e qualidade”.