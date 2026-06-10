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Médico da China opera paciente brasileiro a mais de 18.900 km de distância, realiza feito histórico e resolve problema inédito da medicina

Cirurgia robótica conectou Wuhan a Porto Alegre em tempo real e mostrou como a medicina começa a encurtar distâncias antes impensáveis

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 04:04

Procedimento de retirada da vesícula foi feito com robô, equipe presencial no Brasil e comandos enviados da China
Procedimento de retirada da vesícula foi feito com robô, equipe presencial no Brasil e comandos enviados da China Crédito: Dr. Bruno Benigno / Reprodução / YouTube

Com o avanço da tecnologia, frequentemente nos sentimos no futuro, mas alguns feitos chamam ainda mais atenção. Um médico brasileiro comandou da China a retirada da vesícula biliar de um paciente em Porto Alegre, em uma operação robótica apontada como uma das telecirurgias mais distantes já realizadas no mundo.

A cirurgia ocorreu no Hospital Mãe de Deus, em 20 de maio de 2026. Enquanto o cirurgião Norberto Martins usava um console em Wuhan, uma equipe acompanhava o paciente no centro cirúrgico no Brasil.

Um pouco da cronologia da medicina robótica

PUMA 560, 1985: braço robótico adaptado ajudou a guiar procedimentos como biópsias cerebrais e virou um dos primeiros marcos da cirurgia assistida por robô por Theoprakt / Wikimedia Commons
CyberKnife, 1999: robô médico ampliou a precisão da radiocirurgia ao tratar tumores sem a necessidade de incisão por Communications Manager / Wikimedia Commons
Da Vinci Surgical System, 2000: plataforma aprovada no início dos anos 2000 popularizou a cirurgia robótica minimamente invasiva em várias especialidades por Nimur / Wikimedia Commons
MAKOplasty, 2006: sistema ampliou a presença da robótica na ortopedia com planejamento digital e execução guiada em artroplastias por MAKO Surgical / Wikimedia Commons
Da Vinci Xi, 2014: geração mais avançada da linha trouxe braços mais versáteis, melhor alcance anatômico e visualização 3D para cirurgias complexas por Alvarogarciamd / Wikimedia Commons
Hamilton, 2018: pioneira mundialmente reconhecida em cirurgia remota. Estabeleceu com sucesso o primeiro serviço de cirurgia telerobótica do mundo, operando pacientes a até 400 km de distância por Trevorjchapman / Wikimedia Commons
MIRA, 2024: sistema miniaturizado testou técnicas de cirurgia robótica teleoperada, aproximando a medicina do cenário atual de operações remotas por NASA Johnson Space Center / Wikimedia Commons
Toumai, 2026: Realização de uma tele-cirurgia a partir de mais de 18 mil km de distância com baixíssima latência em relação à distância por Dr. Bruno Benigno / Reprodução / YouTube
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PUMA 560, 1985: braço robótico adaptado ajudou a guiar procedimentos como biópsias cerebrais e virou um dos primeiros marcos da cirurgia assistida por robô por Theoprakt / Wikimedia Commons

Cirurgia on-line

A operação foi uma colecistectomia, nome técnico da retirada da vesícula biliar. O paciente, de 47 anos, estava internado em Porto Alegre, enquanto o cirurgião enviava os comandos a partir da China.

Segundo o Hospital Mãe de Deus, Norberto Martins participou do procedimento a convite da MicroPort, fabricante do robô Toumai. A cirurgia integrou a programação científica de um congresso de cirurgia, robótica e inteligência artificial: o 10º Congresso Acadêmico da Seção Chinesa da Associação Internacional de Hepato-Pancreato-Biliar (CCIHPBA).

O doutor controlou os movimentos em um console, enquanto os braços robóticos reproduziam as ações no bloco cirúrgico brasileiro.

No Brasil, o coordenador do Serviço de Cirurgia do Mãe de Deus, Guilherme Pesce, acompanhou o paciente presencialmente. Ou seja, enquanto a telecirurgia acontecia, havia uma equipe local a postos para realizar o pronto-atendimento caso algo saísse errado.

200 milissegundos

O número mais impressionante do caso é o tempo de resposta: cerca de 200 milissegundos entre o comando feito na China e a execução no Brasil. É menos de um quarto de segundo.

Esse intervalo é chamado de latência. Quanto maior a latência, maior o risco de o cirurgião perceber atraso entre o movimento das mãos e a reação do robô. Em uma cirurgia, esse detalhe pode afetar a precisão da operação.

Com uma latência tão baixa, o efeito é o mais próximo possível de estar operando presencialmente
Com uma latência tão baixa, o efeito é o mais próximo possível de estar operando presencialmente Crédito: Trevorjchapman / Wikimedia Commons

Um estudo publicado na revista PLOS ONE avaliou atrasos de comunicação em telecirurgia e concluiu que delays de até 100 milissegundos podem ser aceitáveis. Além disso, o desempenho melhora substancialmente com médicos especializados neste tipo de tecnologia.

O que muda para o paciente

A cirurgia robótica costuma ser associada a procedimentos menos invasivos. Em vez de grandes cortes, muitos casos usam pequenos acessos, por onde entram câmera e instrumentos controlados pelo sistema.

Entre os possíveis benefícios, hospitais que adotam a técnica costumam destacar:

  • menor trauma cirúrgico, quando comparado a operações abertas;
  • recuperação mais rápida em procedimentos indicados para esse tipo de abordagem.
Exemplo de robô para cirurgia laparoscópica
Exemplo de robô para cirurgia laparoscópica Crédito: Nimur / Wikimedia Commons

Brasil entra em uma vitrine da telecirurgia

O Hospital Mãe de Deus afirma ter realizado, em 2025, a primeira telecirurgia robótica não experimental da América Latina, em parceria com o Hospital Nove de Julho, de São Paulo.

Agora, a conexão entre Wuhan e Porto Alegre amplia essa experiência para uma escala global. Segundo Norberto Martins, em fala atribuída ao G1, o procedimento foi “bastante difícil, mas perfeitamente executável, com segurança e qualidade”.

Tags:

Brasil Robô Medicina Ciência Tecnologia China

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