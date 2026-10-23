NOVA NOVELA

Mel Maia e Cauã Reymond gravam nova cena em piscina para ‘Avenida Brasil 2’; saiba mais

Mel Maia interpreta Jussiele, e Cauã Reymond, Jorginho, que vivem um romance na trama

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:23

Mel Maia e Cauã Reymond Crédito: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond, de 47 anos, e Mel Maia, de 22, gravaram na noite da última sexta-feira (16) nova cena de Avenida Brasil 2.

A sequência filmada em uma piscina na Zona Oeste do Rio de Janeiro mostra o envolvimento de Jorginho, personagem de Cauã, e Jussiele, interpretada por Mel Maia.

Cauã Reymond e Mel Maia gravam cena de 'Avenida Brasil 2' na piscina 1 de 5

Nas redes sociais, Mel Maia compartilhou uma foto com os cabelos molhados. Cauã também apareceu com uma toalha no pescoço.

O ator disse que não poderia dar spoilers sobre a gravação, mas contou que eles estavam passando muito frio.

“Avenida Brasil” foi ao ar em 2012, quando Mel Maia interpretou a pequena Rita, que, na fase adulta, passou a se chamar Nina e foi vivida por Débora Falabella. Na trama original, Nina era o grande amor de Jorginho.