Mel Maia e Cauã Reymond gravam nova cena em piscina para ‘Avenida Brasil 2’; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:23
Cauã Reymond, de 47 anos, e Mel Maia, de 22, gravaram na noite da última sexta-feira (16) nova cena de Avenida Brasil 2.
A sequência filmada em uma piscina na Zona Oeste do Rio de Janeiro mostra o envolvimento de Jorginho, personagem de Cauã, e Jussiele, interpretada por Mel Maia.
Cauã Reymond e Mel Maia gravam cena de 'Avenida Brasil 2' na piscina
Nas redes sociais, Mel Maia compartilhou uma foto com os cabelos molhados. Cauã também apareceu com uma toalha no pescoço.
O ator disse que não poderia dar spoilers sobre a gravação, mas contou que eles estavam passando muito frio.
“Avenida Brasil” foi ao ar em 2012, quando Mel Maia interpretou a pequena Rita, que, na fase adulta, passou a se chamar Nina e foi vivida por Débora Falabella. Na trama original, Nina era o grande amor de Jorginho.
Hoje com 22 anos, Mel Maia é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. Mel Maia está de volta à Globo após três anos, depois de seu último trabalho no folhetim “Vai na Fé”.