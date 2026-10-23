Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mel Maia e Cauã Reymond gravam nova cena em piscina para ‘Avenida Brasil 2’; saiba mais

Mel Maia interpreta Jussiele, e Cauã Reymond, Jorginho, que vivem um romance na trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:23

Mel Maia e Cauã Reymond
Mel Maia e Cauã Reymond Crédito: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond, de 47 anos, e Mel Maia, de 22, gravaram na noite da última sexta-feira (16) nova cena de Avenida Brasil 2.

A sequência filmada em uma piscina na Zona Oeste do Rio de Janeiro mostra o envolvimento de Jorginho, personagem de Cauã, e Jussiele, interpretada por Mel Maia.

Cauã Reymond e Mel Maia gravam cena de 'Avenida Brasil 2' na piscina

Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram
Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram
Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram
Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram
Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram
1 de 5
Cauã Reymond e Mel Maia vivem romance em nova novela por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

Imagem - Atriz que venceu o Oscar foi à falência no auge do sucesso, deu reviravolta na vida e hoje vive reclusa

Atriz que venceu o Oscar foi à falência no auge do sucesso, deu reviravolta na vida e hoje vive reclusa

Imagem - Esposa de Jacaré, do É O Tchan, impressiona ao mostrar escola pública onde a filha estuda no Canadá

Esposa de Jacaré, do É O Tchan, impressiona ao mostrar escola pública onde a filha estuda no Canadá

Nas redes sociais, Mel Maia compartilhou uma foto com os cabelos molhados. Cauã também apareceu com uma toalha no pescoço.

O ator disse que não poderia dar spoilers sobre a gravação, mas contou que eles estavam passando muito frio.

“Avenida Brasil” foi ao ar em 2012, quando Mel Maia interpretou a pequena Rita, que, na fase adulta, passou a se chamar Nina e foi vivida por Débora Falabella. Na trama original, Nina era o grande amor de Jorginho.

Hoje com 22 anos, Mel Maia é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. Mel Maia está de volta à Globo após três anos, depois de seu último trabalho no folhetim “Vai na Fé”.

Tags:

Cauã Reymond mel Maia Avenida Brasil 2

Mais recentes

Imagem - Aos 91 anos, Renato Aragão compartilha rotina de treinos e celebra: 'Sextou'

Aos 91 anos, Renato Aragão compartilha rotina de treinos e celebra: 'Sextou'
Imagem - Mãe e filha podem fazer história no Oscar 2027 ao serem indicadas na mesma categoria

Mãe e filha podem fazer história no Oscar 2027 ao serem indicadas na mesma categoria
Imagem - Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’

Cauã Reymond faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: ‘Orgulhoso de você’