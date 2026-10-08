NOVELAS

Mel Maia e Cauã Reymond viverão romance em sequência de 'Avenida Brasil'

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Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:46

Mel Maia e Cauã Reymond viverão romance em "Avenida Brasil 2" Crédito: Reprodução

A atriz Mel Maia retornará para a sequência de “Avenida Brasil” e já tem papel definido e inédito na trama. Ela será Jussiele, uma moradora do subúrbio carioca que terá um envolvimento romântico com Jorginho. Cauã Reymond retorna ao papel após 14 anos da novela. As informações são do jornal Extra.

Em 2012, a jovem encantou o público com sua interpretação da versão criança de Rita, vivida por Débora Falabella. Dessa vez, aos 22 anos, terá o desafio de contracenar com Reymond em um romance quente que marcará a produção.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

A notícia de que a artista estaria em “Avenida Brasil 2” já havia sido divulgada em julho. O destino do papel ainda não havia sido revelado ao público.

Ela está de volta à Globo depois de três anos. Seu último trabalho na televisão foi no folhetim das sete “Vai na Fé”, em 2023.