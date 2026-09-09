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Melhor amiga de Virginia Fonseca, Duda Freire ganha posto de musa na Grande Rio

Após estrear na agremiação este ano, a influenciadora avançará para a Sapucaí

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:33

Duda Freire em sua estreia na Grande Rio
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Duda Freire, conhecida por sua forte amizade com a influenciadora Virginia Fonseca, conquistou um espaço de ainda mais destaque no carnaval carioca. Segundo o Extra, a jovem foi oficialmente promovida ao posto de musa da Acadêmicos do Grande Rio. Com a mudança, Duda deixará o alto dos carros alegóricos, onde desfilou em sua estreia na Marquês de Sapucaí, para sambar diretamente no chão, acompanhando de perto o ritmo da escola de Caxias.

Duda Freire em sua estreia na Grande Rio

Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
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Duda Freire em sua estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram

A transição coroa uma aproximação cada vez maior da influenciadora com o universo do samba. No carnaval deste ano, Duda marcou presença na Avenida pela agremiação tricolor enquanto Virginia vinha reinando à frente da bateria. Na mesma época, a criadora de conteúdo ainda acumulou a função de embaixadora de um dos camarotes VIP mais badalados do Sambódromo.

Mesmo antes de receber o convite oficial para o novo cargo, Duda já vinha se preparando intensamente nos bastidores. Durante os ensaios técnicos do último carnaval, ela intensificou as aulas de samba e não escondeu o desejo de fincar raízes na agremiação tricolor. Em entrevistas concedidas na época dos desfiles, a influenciadora já dava pistas de que conversas estavam acontecendo e reforçava a vontade de continuar somando forças com a escola carioca em futuros desfiles.

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Tags:

Carnaval Grande rio Sapucaí Duda Freire Carnaval 2027

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