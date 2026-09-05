LUTO

Melhor amigo e agente de Titina Medeiros morre 7 meses depois da atriz; último post citou angústia por não poder ligar para a amiga

Marcílio Amorim tinha 48 anos e mantinha uma amizade de cerca de três décadas com a artista; César Ferrario lamentou a morte

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:15

Melhor amigo de Titina morreu 7 meses após a atriz Crédito: Reprodução

O ator, produtor cultural e agente artístico Marcílio Amorim foi encontrado morto em casa, em Natal, no Rio Grande do Norte, na sexta-feira (4). Ele tinha 48 anos e era um dos melhores amigos e assessor da atriz Titina Medeiros, que morreu aos 49 anos, vítima de câncer, em janeiro deste ano.

A morte de Marcílio aconteceu apenas sete meses depois da perda da amiga. Um detalhe chamou ainda mais atenção: a última publicação feita por ele nas redes sociais havia sido justamente uma homenagem a Titina.

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O post foi publicado em 1º de setembro, data em que a atriz completaria 50 anos. Na mensagem, Marcílio falou sobre a dificuldade de lidar com a ausência da amiga e revelou que ainda sentia vontade de ligar para ela.

"Ainda não aceito, não acho justo e não me conformo como de forma tão rápida a vida te levou. Não tivemos chances de te salvar... E isso me dói muito no coração… Muitas vezes acordo querendo te ligar pra desabafar, pra te ouvir falar, pra aprender com você, pra te contar as novidades e pra arengar!", escreveu.

Na mesma homenagem, Marcílio falou sobre a esperança de reencontrar Titina. "A estrela mais linda que eu já vi! A única certeza que tenho é que você está bem e que um dia vamos nos reencontrar. Me cuide e me guarde até a gente estar juntos de novo. Eu sempre vou te amar!", declarou.

A publicação recebeu comentários de artistas como Taís Araújo, Alice Carvalho e Luiz Henrique Nogueira.

Viúvo de Titina lamenta morte

César Ferrario, viúvo de Titina Medeiros e intérprete do delegado Fortunato na novela "A Nobreza do Amor", também se manifestou após saber da morte de Marcílio. "Meu amigo… Nosso sol brilha no céu. Dia muito triste", escreveu o ator em uma publicação nos Stories.

A atriz Dudha Moreira, conhecida por trabalhos em produções como "Velho Chico" e "Cangaço Novo", também lamentou a perda dos dois amigos. "Tenho certeza que vocês estão abraçados agora!", publicou.

Amizade começou há cerca de 30 anos

Marcílio Amorim e Titina Medeiros se conheceram em 1995, na saída de uma peça de teatro. A partir dali, construíram uma amizade que atravessou cerca de três décadas e também resultou em parcerias profissionais. Entre os trabalhos realizados juntos está o espetáculo "Meu Seridó".

Titina ganhou projeção nacional na televisão ao interpretar Socorro em "Cheias de Charme". A última participação da atriz em novelas foi como Nivalda em "No Rancho Fundo", em 2024, personagem que ela já havia vivido em "Mar do Sertão", em 2022.