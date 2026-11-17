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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:00
Trocar o refrigerante por uma bebida natural no almoço fica mais fácil com essa receita de chá gelado de pêssego. O preparo une o sabor marcante do chá preto com o doce da fruta madura, criando uma opção leve que pode ficar guardada na geladeira para beber ao longo do dia.
Aprenda a fazer chá gelado de pêssego
2 sachês de chá preto (ou 2 colheres de sopa da erva seca)
500 ml de água fervente
2 pêssegos maduros picados sem caroço
3 colheres (sopa) de açúcar ou mel a gosto
300 ml de água bem gelada e cubos de gelo
Coloque os sachês de chá na água fervente e deixe descansar por 5 minutos. Retire os sachês e espere esfriar.
Bata os pêssegos picados com a água gelada e o açúcar no liquidificador até ficar bem liso.
Coe a mistura da fruta para tirar as cascas e despeje em uma jarra.
Junte o chá frio na jarra, misture bem e sirva em copos com bastante gelo.