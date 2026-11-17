HORA DO RANGO

Melhor que o de caixinha: aprenda a fazer chá gelado de pêssego caseiro em poucos minutos

Bebida refrescante fica pronta em poucos minutos e combina chá preto com fruta fresca

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:00

Chá gelado de pêssego Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Trocar o refrigerante por uma bebida natural no almoço fica mais fácil com essa receita de chá gelado de pêssego. O preparo une o sabor marcante do chá preto com o doce da fruta madura, criando uma opção leve que pode ficar guardada na geladeira para beber ao longo do dia.



Aprenda a fazer chá gelado de pêssego 1 de 8

Ingredientes

2 sachês de chá preto (ou 2 colheres de sopa da erva seca)

500 ml de água fervente

2 pêssegos maduros picados sem caroço

3 colheres (sopa) de açúcar ou mel a gosto

300 ml de água bem gelada e cubos de gelo

Modo de Preparo

Coloque os sachês de chá na água fervente e deixe descansar por 5 minutos. Retire os sachês e espere esfriar.

Bata os pêssegos picados com a água gelada e o açúcar no liquidificador até ficar bem liso.

Coe a mistura da fruta para tirar as cascas e despeje em uma jarra.