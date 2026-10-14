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Mell Muzzillo expõe assédio de homem casado e rebate ataques após declarar voto: 'Não tenho medo'

Atriz revelou mensagens de intolerância religiosa, racismo e assédio nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:37

Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas
Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas e rebate ataques racistas Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mell Muzzillo usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para denunciar uma série de ataques que vem sofrendo. Participante da 'Dança dos Famosos', a artista revelou que passou a ser alvo de assédio, racismo e intolerância religiosa logo após declarar publicamente seu apoio à reeleição do presidente Lula (PT).

Mell Muzzillo expõe assédio e ataques racistas após declarar voto

Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram
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Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas que recebeu de um homem pelo Instagram após declarar apoio ao presidente Lula (PT) e rebate ataques racistas por Reprodução/Instagram

Através dos Stories do Instagram, Mell compartilhou prints mostrando as ofensas. Em um dos casos, ela expôs um seguidor, que mantém em seu perfil o status de casado, enviando mensagens invasivas. O homem chegou a dizer que gostaria de puxar a toalha da atriz para ver seus seios. Ao ser ignorado e perceber o posicionamento político da famosa, ele mudou o tom para xingamentos, o que fez Mell ironizar a postura do agressor citando o lema conservador: "Deus, pátria e família".

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A onda de ódio também atingiu a fé e as raízes da atriz. Um internauta atacou a religião de matriz africana da artista afirmando que "macumbeiro é do diabo". Outro usuário proferiu ofensas racistas ao questionar a ascendência afro-indígena da atriz de forma pejorativa: "Você mora numa oca? Nunca foi indígena". Sem recuar, Mell expôs a mensagem e foi direta: "Racistas! Aceita que estamos em todos os lugares".

A atriz Mell Muzzillo

A atriz Mell Muzzillo por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo e Daniel Norton na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo e Daniel Norton na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo e Daniel Norton na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. por Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. por Reprodução/Instagram
A atriz Mell Muzzillo na Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
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A atriz Mell Muzzillo por Reprodução/Instagram

Em um longo desabafo, a representante do povo Tupinambá do Sul da Bahia reafirmou seu orgulho de ter nascido na Baixada Fluminense (RJ) e ser uma mulher do axé. Ela deixou claro que seu perfil é um espaço tanto para divulgar o seu trabalho quanto para levantar as bandeiras nas quais acredita, questionando o motivo de pessoas que odeiam sua existência continuarem acompanhando seu conteúdo.

Para encerrar o assunto, Mell mandou um recado aos agressores, garantindo que as intimidações não a farão recuar. "Não tenho medo de vocês, podem me xingar, me humilhar e me ameaçar. Fui criada para resistir", escreveu.

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Mell Muzzillo

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