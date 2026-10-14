DESABAFO

Mell Muzzillo expõe assédio de homem casado e rebate ataques após declarar voto: 'Não tenho medo'

Atriz revelou mensagens de intolerância religiosa, racismo e assédio nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:37

Mell Muzzillo expõe mensagens ofensivas e rebate ataques racistas Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mell Muzzillo usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para denunciar uma série de ataques que vem sofrendo. Participante da 'Dança dos Famosos', a artista revelou que passou a ser alvo de assédio, racismo e intolerância religiosa logo após declarar publicamente seu apoio à reeleição do presidente Lula (PT).

Mell Muzzillo expõe assédio e ataques racistas após declarar voto 1 de 5

Através dos Stories do Instagram, Mell compartilhou prints mostrando as ofensas. Em um dos casos, ela expôs um seguidor, que mantém em seu perfil o status de casado, enviando mensagens invasivas. O homem chegou a dizer que gostaria de puxar a toalha da atriz para ver seus seios. Ao ser ignorado e perceber o posicionamento político da famosa, ele mudou o tom para xingamentos, o que fez Mell ironizar a postura do agressor citando o lema conservador: "Deus, pátria e família".

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A onda de ódio também atingiu a fé e as raízes da atriz. Um internauta atacou a religião de matriz africana da artista afirmando que "macumbeiro é do diabo". Outro usuário proferiu ofensas racistas ao questionar a ascendência afro-indígena da atriz de forma pejorativa: "Você mora numa oca? Nunca foi indígena". Sem recuar, Mell expôs a mensagem e foi direta: "Racistas! Aceita que estamos em todos os lugares".

A atriz Mell Muzzillo 1 de 10

Em um longo desabafo, a representante do povo Tupinambá do Sul da Bahia reafirmou seu orgulho de ter nascido na Baixada Fluminense (RJ) e ser uma mulher do axé. Ela deixou claro que seu perfil é um espaço tanto para divulgar o seu trabalho quanto para levantar as bandeiras nas quais acredita, questionando o motivo de pessoas que odeiam sua existência continuarem acompanhando seu conteúdo.