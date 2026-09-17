VAI PERDER?

Melly estreia turnê 'Mais Forte Que a Dúvida' em Salvador nesta sexta-feira (18)

Cantora se apresenta no Largo da Tieta após estrear no Rock in Rio Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:06

Melly Crédito: Divulgação

Salvador recebe nesta sexta-feira (18), a partir das 19h, o aguardado show de estreia da turnê de 'Mais Forte Que a Dúvida', segundo álbum de estúdio de Melly, no Largo da Tieta, no Pelourinho.

‘MAIS FORTE QUE A DÚVIDA', novo álbum da cantora Melly 1 de 15

Lançado em maio, o disco traz 14 faixas e parcerias de peso com Anitta, Léo Santana, Liniker e Luedji Luna, sob direção de Iuri Rio Branco. O som transita por pop, R&B, reggae, disco e forte afrobaianidade.

Depois de passar pelos EUA, Europa, Rock in Rio Lisboa e estrear no Rock in Rio Brasil na última segunda-feira (7), a cantora volta para casa revigorada: "Eu sempre fico muito feliz por fazer show em Salvador, principalmente quando é estreia de turnê. O público vem mais quente", disse Melly em entrevista ao CORREIO.

SERVIÇO

O quê: Melly - Estreia da turnê Mais Forte Que a Dúvida

Quando: Sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 19h

Onde: Largo da Tieta (Pelourinho, Salvador - BA)

Como comprar: Ingressos disponíveis através da Bilheteria Digital.

A abertura fica por conta de Sofia Pitta, às 20h. Aos 22 anos, a cantora soteropolitana apresenta o álbum ‘Pureza Selvagem’, misturando MPB, pagodão, samba, arrocha e reggae com uma vibe solar e composições sobre vulnerabilidade e afeto.

Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' 1 de 14

Fã declarada de Melly, ela celebra o momento: "Eu fiquei muito feliz com o convite porque Melly é uma artista que eu acompanho, que eu admiro muito o trabalho, inclusive eu sou apaixonada por esse álbum dela que está sendo lançado no show. A gente vai entregar um show bem pop, e as expectativas estão altas, a gente vai dançar demais!", conta a artista.