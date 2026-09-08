POLÊMICA

Melly reage a ataques homofóbicos após beijo com namorada no Rock in Rio: 'Tenho orgulho de ser eu'

Cantora baiana levou Ana ao palco durante apresentação no festival e afirmou que não aceitará comentários de ódio

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:39

Melly reage a ataques homofóbicos após beijo com a namorada no Rock in Rio Crédito: Reprodução

Melly não deixou passar em branco os ataques homofóbicos que recebeu após seu show no Rock in Rio. A cantora baiana reagiu às mensagens de ódio nesta terça-feira (8), um dia depois de subir ao palco do festival ao lado da namorada, Ana, com quem dançou e trocou um beijo diante do público.

A artista contou que se surpreendeu com a quantidade de comentários preconceituosos em uma publicação sobre a apresentação. “Tenho orgulho de ser eu!”, escreveu Melly ao repudiar os ataques e afirmar que não permitirá que esse tipo de comportamento diminua sua dignidade.

Na sequência, a cantora também destacou o peso da representatividade, especialmente ao tornar público um momento de afeto com a companheira em um dos maiores festivais de música do país. Para Melly, demonstrar amor também é uma forma de ocupar espaços e inspirar outras pessoas. “É impressionante como um ato de amor pode incomodar e causar tanto ódio e mal-estar a quem, infelizmente, sofre do mal da ignorância”, declarou.

Melly no Rock in Rio Lisboa 1 de 6

Melly ainda afirmou que espera que sua atitude possa servir de referência para quem se identifica com sua história. “Sei que esse ato de coragem vai ser importante pra alguém”, escreveu.

Em outro vídeo publicado no Instagram, a baiana voltou a falar sobre o momento no festival e celebrou a experiência ao lado da namorada. “Eu mostrei o meu amor pra vocês, eu dancei com o meu amor. Foi lindo”, afirmou. A cantora também reforçou que vive em paz com quem é e com a forma como escolheu se expressar.