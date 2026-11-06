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Melody se explica após ser acusada de cancelar show em festa de 15 anos na véspera

Cantora diz que teve medo de viajar de jatinho sob previsão de chuva e afirma ter investido dinheiro próprio para tentar viabilizar a apresentação

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:28

Melody explica por que teve receio de viajar de jatinho para festa de 15 anos após ser acusada de cancelar apresentação na véspera Crédito: Reprodução

A cantora Melody se pronunciou após ser acusada de cancelar um show em uma festa de 15 anos com apenas 24 horas de antecedência. A denúncia foi feita pela influenciadora Jessica Sousa Borba, que afirmou ter contratado a artista com um ano de antecedência para ser a principal atração da comemoração, marcada para esta sexta-feira (6).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jessica demonstrou indignação com a possibilidade de ficar sem a apresentação. Segundo ela, a equipe da cantora teria agendado outro compromisso para a mesma data. A jovem também afirmou que a família arcou com despesas extras de logística e classificou a situação como uma frustração de um sonho.

Em resposta ao Portal LeoDias, Melody negou que tenha desistido do compromisso por falta de interesse. A artista explicou que ficou receosa de embarcar em um jatinho fretado diante da previsão de chuva e de acidentes aéreos recentes.

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“Juntando essas duas coisas, gente, eu realmente fiquei com medo e estou com medo mesmo de entrar em um jato”, declarou.

A cantora afirmou ainda que reorganizou a agenda e investiu recursos próprios para tentar encontrar uma alternativa de transporte. Segundo ela, o valor aplicado na mudança de logística teria sido superior ao cachê recebido pela apresentação.

Melody disse que continua interessada em comparecer à festa e que sua equipe procura uma aeronave maior. Ela explicou que um voo comercial não seria uma opção porque não haveria horário compatível para chegar a tempo da comemoração.