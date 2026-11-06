Melody se explica após ser acusada de cancelar show em festa de 15 anos na véspera

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:28
A cantora Melody se pronunciou após ser acusada de cancelar um show em uma festa de 15 anos com apenas 24 horas de antecedência. A denúncia foi feita pela influenciadora Jessica Sousa Borba, que afirmou ter contratado a artista com um ano de antecedência para ser a principal atração da comemoração, marcada para esta sexta-feira (6).
Em vídeo publicado nas redes sociais, Jessica demonstrou indignação com a possibilidade de ficar sem a apresentação. Segundo ela, a equipe da cantora teria agendado outro compromisso para a mesma data. A jovem também afirmou que a família arcou com despesas extras de logística e classificou a situação como uma frustração de um sonho.
Em resposta ao Portal LeoDias, Melody negou que tenha desistido do compromisso por falta de interesse. A artista explicou que ficou receosa de embarcar em um jatinho fretado diante da previsão de chuva e de acidentes aéreos recentes.
Melody
“Juntando essas duas coisas, gente, eu realmente fiquei com medo e estou com medo mesmo de entrar em um jato”, declarou.
A cantora afirmou ainda que reorganizou a agenda e investiu recursos próprios para tentar encontrar uma alternativa de transporte. Segundo ela, o valor aplicado na mudança de logística teria sido superior ao cachê recebido pela apresentação.
Melody disse que continua interessada em comparecer à festa e que sua equipe procura uma aeronave maior. Ela explicou que um voo comercial não seria uma opção porque não haveria horário compatível para chegar a tempo da comemoração.
A debutante, por sua vez, contestou a justificativa e afirmou que não aceitou a proposta de receber a cantora no dia seguinte. Até o momento, o desfecho sobre a realização do show não foi informado.