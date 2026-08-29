DESABAFO

Melody se revolta com boatos sobre vida íntima e nega informações: ‘No intuito de me prejudicar’

Cantora afirmou que páginas de fofoca têm divulgado conteúdos falsos sobre sua carreira, supostas rivalidades e até sua vida sexual

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21:50

Melody revelou faturamento de R$ 50 milhões em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram

Melody usou as redes sociais neste sábado (29) para desabafar sobre uma série de notícias falsas envolvendo seu nome. Aos 19 anos, a cantora afirmou que páginas de fofoca têm publicado informações inventadas sobre diferentes aspectos de sua vida e disse estar incomodada com a repercussão.

Nos stories do Instagram, Melody afirmou que os conteúdos têm sido publicados sem qualquer confirmação e que, na visão dela, podem prejudicar sua imagem.

Melody revela faturamento de R$ 50 milhões 1 de 8

“Várias páginas de fofoca tão postando notícias sobre mim que não são verdades e que eu não sei de onde tiraram. Sinceramente isso tá me chateando bastante porque eu vejo que é no intuito de me prejudicar”, disse.

Melody cita boatos sobre dinheiro, Maisa e Ana Castela

Durante o desabafo, a artista relembrou algumas das informações falsas que, segundo ela, circularam nos últimos dias.

Melody mencionou uma notícia envolvendo R$ 50 milhões, outra relacionada a Maisa e também publicações que teriam criado uma suposta rivalidade com Ana Castela.

“Nesses dias foi por causa de negócios de 50 milhões, estando solteira, uma notícia muito fútil e que eu nunca disse. Depois eu vi alguma coisa relacionada com a Maisa, uma menina que eu admiro desde pequena. Depois eu vi uma matéria dizendo de uma rivalidade minha com a Ana Castela... pegaram uma entrevista antiga que eu dei há muito tempo atrás, criando uma certa rivalidade”, explicou.

Cantora nega informação sobre vida íntima

O ponto que mais irritou Melody, no entanto, foi uma publicação envolvendo sua vida sexual. A cantora disse que viu matérias afirmando que ela seria virgem aos 19 anos e negou ter feito qualquer declaração sobre o assunto.

“Hoje saiu matérias dizendo que com 19 anos eu sou virgem. Gente, eu nem mostro direito a minha vida pessoal para vocês porque eu realmente gosto de trazer trabalho, música, feat, álbum”, afirmou.

Na sequência, Melody reforçou que jamais teria levado um tema tão íntimo para o público, especialmente no momento atual da carreira.

“Então, jamais eu ia trazer um assunto desse, ainda mais hoje em dia com a estrutura que eu estou criando pra minha carreira. Se vocês verem essas matérias, realmente, é fake, é fake, eu juro pra vocês”, declarou.

Melody pede que páginas parem de publicar informações falsas

Ao final, a cantora fez um apelo para que perfis e páginas de fofoca parem de divulgar conteúdos que, segundo ela, não são verdadeiros.

“Querendo ou não isso me prejudica. Eu não estou fazendo nada para atacar ninguém, não estou fazendo nada pra prejudicar ninguém, e eu acho muito injusto”, lamentou.