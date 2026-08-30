TECNOLOGIA

Memória do celular cheia: estes 7 aplicativos e serviços podem estar ocupando espaço sem você notar

Aplicativos, arquivos temporários, fotos e atualizações podem consumir armazenamento e deixar o aparelho mais lento.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06:07

Falta de espaço pode afetar o funcionamento do aparelho. Crédito: Wikimedia Commons

Você apaga algumas fotos, fecha aplicativos e, pouco tempo depois, o celular volta a avisar que está sem espaço. O problema pode não estar em um único arquivo, mas no acúmulo silencioso de conteúdos e dados gerados pelo próprio uso do aparelho.

Aplicativos de mensagens, redes sociais, músicas baixadas, fotos em alta resolução e até atualizações estão entre os itens que podem consumir boa parte do armazenamento. Em alguns casos, arquivos temporários e cópias de dados também contribuem para deixar a memória cada vez mais ocupada.

Memória do celular cheia? Estes 7 itens podem estar ocupando espaço sem você notar 1 de 6

Armazenamento e memória RAM

A memória interna é o espaço destinado a guardar aplicativos, fotos, vídeos e documentos. Quando fica muito cheia, o aparelho pode apresentar lentidão e ter menos espaço disponível para realizar determinadas tarefas.

Já a memória RAM funciona como uma área de trabalho usada pelo celular para executar diferentes atividades simultaneamente. Por isso, armazenamento interno e RAM têm funções diferentes, embora ambos influenciem o funcionamento do aparelho.

Entre os sinais de que o armazenamento chegou ao limite estão travamentos, dificuldade para instalar aplicativos, erros ao baixar arquivos e problemas para tirar fotos ou gravar vídeos. Atualizações que não conseguem ser concluídas também podem indicar falta de espaço.

Aplicativos de mensagens

WhatsApp, Telegram e outros serviços de mensagens podem acumular uma quantidade considerável de fotos, vídeos e áudios recebidos ao longo do tempo.

A situação pode ficar ainda maior em aparelhos usados para participar de muitos grupos. Backups automáticos também podem contribuir para o acúmulo de dados, especialmente quando diversos arquivos permanecem armazenados no dispositivo.

Cache e arquivos temporários

Outro espaço que costuma passar despercebido é ocupado pelo cache. Navegadores, redes sociais e aplicativos de mensagens armazenam determinados dados temporariamente para facilitar o carregamento de conteúdos usados novamente.

Há também arquivos temporários criados durante o funcionamento dos aplicativos. Embora parte deles devesse ser eliminada depois do uso, alguns podem permanecer e se acumular ao longo do tempo.

Música baixada para ouvir offline

Serviços de streaming musical também podem ocupar espaço quando o usuário baixa muitas playlists para escutar sem conexão com a internet.

Nesse caso, as músicas ficam armazenadas diretamente no aparelho. Quanto maior a quantidade de conteúdo disponível para reprodução offline, maior tende a ser o espaço utilizado.

Redes sociais e vídeos

Instagram, Facebook e TikTok estão entre os aplicativos que podem acumular bastante cache durante o uso.

O problema aparece especialmente quando esses dados temporários se acumulam por longos períodos. Com menos espaço disponível, o celular pode apresentar lentidão e travamentos.

Fotos e vídeos pesados

A câmera também pode ser responsável por uma parcela importante do armazenamento. Fotografias e vídeos em alta resolução, principalmente gravações em 4K e 60 quadros por segundo, geram arquivos maiores.

O formato e o nível de compressão também interferem no tamanho final. Assim, uma galeria com muitos registros em alta qualidade pode ocupar rapidamente uma quantidade significativa da memória interna.

Como recuperar espaço

Uma limpeza periódica pode ajudar a evitar que o armazenamento chegue ao limite. Entre as medidas indicadas estão limpar o cache, revisar a galeria e apagar fotos duplicadas, desfocadas ou que já não são necessárias.

Também vale conferir a pasta de downloads, capturas de tela e aplicativos que deixaram de ser usados. Arquivos grandes podem ser transferidos para um serviço de armazenamento externo, liberando espaço no aparelho.