CURIOSIDADES

Memorial de Dobby mobiliza fãs de Harry Potter, altera obra de 190 km e faz cabo de energia mudar de rota para preservar homenagem ao elfo

Centenas de ligações levaram engenheiros a alterar o trajeto do Greenlink, cabo de 500 MW entre Irlanda e País de Gales



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:14

Montagem reúne o memorial criado em Freshwater West e Dobby, personagem cuja morte foi filmada na praia galesa. Crédito: (Foto: Reprodução/Redes sociais e Divulgação/Warner Bros. Pictures)

Durante uma entrevista à BBC, Simon Ludlam apontou no mapa onde o Greenlink deixaria o mar da Irlanda e alcançaria o País de Gales. Para ele, era apenas um ponto técnico de uma ligação elétrica de 190 quilômetros. Para quem assistia, o traço avançava sobre um lugar com outro significado.

Logo depois, os telefones começaram a tocar. Centenas de fãs de Harry Potter queriam saber se a obra passaria pelo memorial de Dobby, formado por pedras, mensagens e meias na praia de Freshwater West. Ludlam nem sabia quem era o elfo. Precisou descobrir por que um personagem fictício se tornara o obstáculo mais inesperado de um interconector de 500 megawatts.

A pressão funcionou. O Greenlink continuaria chegando à mesma praia, mas os engenheiros redesenharam o trajeto para não atingir a homenagem. Antes de transportar eletricidade entre dois países, o cabo precisou abrir caminho entre a engenharia e a memória afetiva de milhares de fãs.

dobby, elfo livre 1 de 4

Praia manteve a despedida

Freshwater West entrou no universo de Harry Potter em 2009, durante as filmagens de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Nas dunas, a produção ergueu a Casa das Conchas, cenário dos últimos momentos de Dobby.

No filme lançado em 2010, o elfo morre após ajudar Harry e seus amigos a escapar. O bruxo cava a sepultura com as próprias mãos, diante do mar. A construção cenográfica foi retirada, mas os fãs reconheceram a paisagem e começaram a ocupar o vazio deixado por ela.

Vieram pedras com inscrições como “Aqui jaz Dobby”, além de flores e meias. Na história, Dobby deixa de servir à família Malfoy quando recebe uma peça de roupa e conquista a liberdade.

Telefonemas que mudaram o destino

Anos depois, o lugar reservado à despedida do personagem apareceu no planejamento do Greenlink. O interconector ligaria a rede irlandesa em Wexford à britânica em Pembrokeshire. Segundo o projeto, são 160 quilômetros de cabos submarinos e outros 30 enterrados em terra.

Ao verem o mapa, os fãs perceberam que a chegada prevista se aproximava do memorial. As ligações se multiplicaram. Uma homenagem construída aos poucos por visitantes anônimos ganhou força suficiente para alterar uma obra internacional.

Os planejadores buscaram outro alinhamento. O cabo não abandonou Freshwater West: a mudança ocorreu dentro do mesmo trecho costeiro, desviando das pedras e das meias.

Desvio encontrou passado

A nova passagem trouxe outra surpresa. Segundo o relato de Ludlam reproduzido pelo The Guardian, o traçado se aproximou de urnas funerárias da Idade do Bronze, com cerca de 3 mil anos.

A localização exata não foi divulgada. Ao contornar uma memória criada pelo cinema, a obra se aproximou de outra, preservada havia milênios sob o solo.

Cabo sumiu na areia

Para atravessar a costa sem abrir uma vala, as equipes usaram perfuração horizontal direcionada. Os dutos passaram sob as dunas e emergiram além da linha de maré baixa. Segundo o Greenlink, nenhuma estrutura permanente ficou visível na praia.

A construção terminou em 2024, e a operação comercial começou em janeiro de 2025. Com 500 MW, a ligação leva eletricidade nos dois sentidos entre Irlanda e Grã-Bretanha e pode abastecer o equivalente a 325 mil residências.

Homenagem que exige cuidado

O memorial permaneceu, mas sua preservação criou outro impasse. Após uma consulta pública em 2022, o National Trust manteve a homenagem no curto prazo, porém pediu que os visitantes apenas tirem fotografias e não deixem novos objetos.

Meias, enfeites e fragmentos de tinta podem ser carregados pelo mar e atingir a cadeia alimentar. Proteger a lembrança de Dobby passou a significar também conter o crescimento do memorial.

Hoje, a eletricidade atravessa o mar por cabos que desaparecem sob a praia, enquanto as pedras continuam visíveis sobre a areia.Na história, uma meia libertou Dobby.