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Menina de 11 anos percebe motorista sem ar no ônibus escolar e chama o pai para ajudar a salvar a profissional diante de uma crise de asma

Bella Scott notou os sinais de uma crise grave de asma durante o trajeto da escola para casa. A motorista recebeu atendimento, e a estudante ganhou uma homenagem por sua atitude

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:10

As ligações de Bella permitiram que o pai encontrasse o ônibus e acionasse os socorristas para atender Christine
As ligações de Bella permitiram que o pai encontrasse o ônibus e acionasse os socorristas para atender Christine Crédito: Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9

Durante a viagem de ônibus para casa, Bella Scott, de 11 anos, percebeu que a motorista precisava de ajuda. Christine Huston tossia repetidamente, respirava com chiado e falava com dificuldade. Diante desses sinais, a estudante pegou o celular e ligou para o pai. Primeiro, descreveu o que acontecia; depois, explicou onde o veículo estava.

Christine enfrentava uma crise grave de asma, que dificultava sua respiração e sua fala. O episódio aconteceu em 29 de setembro, em Cedar Rapids, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, enquanto a profissional transportava alunos da Viola Gibson Elementary School.

O pedido de Bella levou o pai até o ônibus, onde ele acionou o serviço de emergência. Após receber atendimento, Christine agradeceu à menina pela iniciativa. “Eu diria que ela salvou minha vida. Salvou mesmo”, afirmou.

Menina de 11 anos percebe motorista sem ar no ônibus escolar e chama o pai para ajudar

A dificuldade para respirar e as tosses da motorista chamaram a atenção dos estudantes durante o trajeto para casa por Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9
Bella percebeu mudanças na respiração e na voz de Christine e buscou ajuda para a motorista por Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9
A rede de ensino de Cedar Rapids reconheceu Bella Scott com uma menção por ato heroico após a emergência por Reprodução – KCRG-TV9
As ligações de Bella permitiram que o pai encontrasse o ônibus e acionasse os socorristas para atender Christine por Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9
Christine Huston enfrentou uma crise grave de asma enquanto transportava alunos em Cedar Rapids, nos Estados Unidos por Reprodução – KCRG-TV9
Mesmo assustada, Bella telefonou para o pai e explicou onde o ônibus estava para que ele pudesse ajudar por Reprodução – KCRG-TV9
Christine afirmou que a iniciativa de Bella e a ajuda do pai da estudante salvaram sua vida por Reprodução – KCRG-TV9
Após o pedido de ajuda de Bella, adultos chegaram ao ônibus e a motorista recebeu atendimento de emergência por Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9
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A dificuldade para respirar e as tosses da motorista chamaram a atenção dos estudantes durante o trajeto para casa por Cedar Rapids Community School District/Reprodução – KCRG-TV9

Uma ligação por ajuda

Bella telefonou para o pai, Nick, mais de uma vez. Durante as chamadas, relatou os sinais que observava na motorista e reforçou a urgência da situação. Apesar do medo, conseguiu explicar onde o ônibus estava para que ele encontrasse o veículo.

Inicialmente, Nick pensou que a filha quisesse pedir mais tempo de uso do celular. Ao ouvir o medo na voz dela, porém, percebeu a gravidade do problema. Como estava por perto, seguiu até o ônibus em um carrinho de golfe.

Assim que entrou no veículo, encontrou Christine com dificuldade para respirar e ligou para o 911, número de emergência dos Estados Unidos. Enquanto aguardava os socorristas, ajudou os estudantes a telefonar para as famílias e procurou tranquilizá-los. Minutos depois, a equipe chegou e atendeu a motorista.

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O medo de não respirar

Christine contou que a falta de ar aumentou sua angústia durante o trajeto. “Uma crise de tosse é uma coisa, mas não conseguir respirar foi muito traumático e assustador para mim”, relatou.

Bella também sentiu medo ao acompanhar a situação. Mesmo assim, insistiu nas ligações até conseguir ajuda. “Ela estava respirando com chiado. Tinha dificuldade para respirar e, obviamente, precisava de ajuda. Você não pode simplesmente assistir a uma coisa dessas”, afirmou.

Depois do atendimento, Christine agradeceu à estudante e a Nick por terem agido. “Nem todos os heróis usam capas. Ela tinha um celular na mochila e chamou o herói dela, que é o pai. Ele também salvou minha vida”, declarou.

Reconhecimento pela atitude

A iniciativa de Bella também mobilizou a comunidade escolar. Em outubro, o Conselho de Educação do Distrito Escolar Comunitário de Cedar Rapids anunciou uma menção por ato heroico à estudante.

Ao divulgar a homenagem, a rede de ensino de Cedar Rapids destacou a atenção da menina, a clareza ao explicar a emergência e a persistência em pedir ajuda. Bella descreveu os sintomas da motorista e informou a localização do ônibus. Com essas informações, Nick encontrou o veículo e chamou os socorristas.

Após o susto, a estudante disse sentir orgulho da maneira como reagiu à emergência. “Estou orgulhosa de mim por ter feito tudo aquilo”, afirmou.

Tags:

Ônibus Escolar Mundo Estados Unidos Emergencia Asma

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