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Menina de 14 anos desaparece, sumiço mobiliza comunidade, e pai passa 26 dias sem notícias até receber uma pista que o leva a um iate atracado

Desaparecimento mobilizou familiares, voluntários e autoridades; relato do reencontro emocionou quem acompanhava o caso.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:11

Frank Gervasi passou 26 dias procurando a filha de 14 anos, desaparecida em dezembro de 2024, nos Estados Unidos. Crédito: Reprodução/Frank Gervasi/Instagram

Durante 26 dias, um pai viveu a angústia de não saber onde estava a filha de 14 anos. O desaparecimento aconteceu em dezembro de 2024, em Nova York, nos Estados Unidos, e mobilizou familiares, voluntários e policiais. A procura terminou em 3 de janeiro de 2025, quando uma denúncia anônima levou Frank Gervasi até um iate atracado em Long Island.

O americano decidiu ir pessoalmente ao local indicado. Ao entrar na embarcação, encontrou a adolescente viva, antes mesmo da chegada das autoridades. O reencontro encerrou quase um mês de incertezas, mas também abriu caminho para uma investigação envolvendo suspeitas de sequestro e exploração sexual.

Frank Gervasi passou 26 dias procurando a filha de 14 anos, desaparecida em dezembro de 2024, nos Estados Unidos 1 de 6

Desaparecimento mobilizou a comunidade

A adolescente havia sido vista pela última vez em 9 de dezembro de 2024, na região de Patchogue, em Long Island. A partir daquele momento, a família iniciou uma mobilização para descobrir o paradeiro da menina.

Frank participou das buscas e utilizou as redes sociais para divulgar informações sobre o desaparecimento. Amigos, moradores e voluntários também se envolveram na procura, que ganhou repercussão na imprensa americana.

Com o passar dos dias, a ausência de respostas aumentava a preocupação. A família chegou a oferecer uma recompensa de US$ 15 mil por informações que ajudassem a encontrar a adolescente.

A situação mudou quando Frank recebeu uma ligação com uma possível localização da filha. A informação apontava para uma embarcação em Islip, município situado na mesma região de Nova York.

Ligação levou ao iate

A denúncia indicava que a menina estaria em um barco chamado The Phoenix, atracado nas proximidades do estabelecimento White Cap Fish Market.

Inicialmente, o pai teve dificuldade para acreditar na informação. Mesmo assim, decidiu verificar o local e entrou na embarcação por conta própria.

Segundo o relato apresentado posteriormente à imprensa americana, a filha estava consciente, mas apresentava sinais de fragilidade quando foi encontrada.

Frank também afirmou que a adolescente teria sido impedida de deixar o barco durante vários dias. Essa versão passou a integrar as informações analisadas pelas autoridades.

A localização da menina ocorreu antes da chegada dos policiais. Depois do reencontro, o pai comunicou os investigadores, que mobilizaram equipes para atender à ocorrência e examinar a embarcação.

Reencontro após 26 dias

Em entrevista à emissora americana News 12, Frank descreveu a intensidade do momento em que voltou a abraçar a filha.

Ele classificou o período de desaparecimento como 26 dias de inferno e afirmou que encontrar a adolescente com vida foi um presente de Deus.

O relato emocionado ganhou repercussão porque, durante semanas, o pai havia utilizado diferentes meios para manter as buscas em andamento.

Após ser localizada, a adolescente recebeu atendimento médico e acompanhamento especializado. A polícia informou inicialmente que ela havia sido encontrada em boas condições de saúde.

Investigação revelou suspeitas graves

O reencontro não significou o encerramento do caso. As autoridades de Suffolk County iniciaram uma investigação sobre as circunstâncias do desaparecimento e a permanência da adolescente na embarcação.

Francis Buckheit, apontado como responsável pelo barco, foi preso em janeiro de 2025, acusado de crimes relacionados ao desaparecimento, incluindo sequestro e crimes sexuais. Ele se declarou inocente das acusações.

O pai também levantou suspeitas de que a filha pudesse ter sido vítima de tráfico sexual. Com o avanço das investigações, outras pessoas passaram a ser investigadas e acusadas de envolvimento na exploração da adolescente.

A apuração indicou que a menina teria passado por diferentes locais durante o desaparecimento. Por isso, os 26 dias correspondem ao período em que esteve desaparecida, não necessariamente ao tempo de permanência no iate.

Busca terminou, cuidados continuaram

A história também ganhou destaque pela participação de familiares e moradores na procura. Frank atribuiu parte do resultado à persistência e à circulação de informações nas redes sociais.