HISTÓRIAS EMOCIONANTES

Menina de 4 anos pede abraço a idoso em mercado: ele havia perdido a esposa há poucos meses, e amizade dura até os últimos minutos de vida dele

Viúvo dizia estar apenas esperando a morte quando uma criança desconhecida se aproximou para comemorar o aniversário



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 22:22

Encontro por acaso em um supermercado deu início a uma amizade improvável entre Norah Wood e Dan Peterson Crédito: What Tara Wood Do / Reprodução / Facebook

Dan Peterson não queria estar naquele supermercado. Meses depois de perder a esposa, ele havia transformado os dias em uma espera silenciosa pela morte. Comer tinha perdido a importância, sair era um esforço e imaginar o futuro parecia ainda mais difícil.

Porém, naquele 28 de setembro de 2016, o seu destino estava prestes a mudar. Nos corredores de um mercado Publix, em Augusta (EUA), ele encontrou a pequena Norah Wood. Com apenas quatro anos recém-feitos e um gesto simples, ela salvou Peterson.

Norah Wood e Dan Peterson 1 de 10

Um abraço no mercado

Norah Wood estava no carrinho de compras da mãe quando reparou naquele senhor triste. Ela não sabia nada sobre ele, sobre a perda de sua esposa e seu luto. Muito menos que Dan passava os dias olhando pela janela e se perguntando por que ainda estava vivo.

Para Norah, havia apenas um senhor desconhecido no corredor. Ela apontou para ele e falou, sem cerimônia: “Oi, velhinho! Hoje é meu aniversário!". Dan parou. O até então “rosto de poucos amigos” deu lugar a um sorriso.

Os dois conversaram um pouco e seguiram caminhos diferentes. Mas Norah não conseguiu simplesmente continuar as compras. Pediu à mãe, Tara Wood, que procurasse novamente aquele homem, porque queria uma foto com ele como lembrança do aniversário.

Quando o encontraram, veio outro pedido inesperado: um abraço. Dan aceitou. Os braços de uma criança que ele nunca tinha visto antes o fizeram se emocionar. Mais tarde, diria que fazia muito tempo que não se sentia tão feliz.

Da foto à amizade

Tara publicou a imagem nas redes sociais. Entre as respostas apareceu alguém que conhecia Dan e revelou o que Norah não poderia imaginar: a esposa dele, Mary, havia morrido meses antes, e o viúvo atravessava um período de profunda tristeza.

A história poderia ter terminado ali, com uma fotografia bonita. Norah, porém, continuava perguntando pelo novo amigo. Queria saber se ele estava sozinho, se precisava de alguma coisa e quando poderia vê-lo novamente.

A primeira visita à casa de Dan abriu espaço para muitas outras. Norah levou desenhos, doces e a fotografia dos dois emoldurada. Com o tempo, as visitas passaram a acontecer pelo menos uma vez por semana.

Ela caminhava pelo jardim dele, e ele acompanhava o crescimento da menina. Os anos avançaram. Dan esteve presente na formatura de Norah no jardim de infância. Ela continuou chegando à casa dele da mesma maneira: com um abraço logo na entrada e outro antes de ir embora.

Até o último dia

Em 10 de fevereiro de 2020, Dan Peterson morreu aos 85 anos. A amizade iniciada quando Norah tinha apenas 4 havia atravessado mais de três anos, acompanhando justamente um período de vida que, antes daquele encontro, o próprio Dan parecia não esperar viver daquela forma.

Norah e a irmã, Marigold, estiveram com ele um dia antes da morte. Segundo Tara, Dan estava alegre e havia passado a manhã acompanhado. Comeu panquecas e recebeu, mais uma vez, a visita das meninas.

A fotografia daquele aniversário acabou registrando muito mais do que Norah pretendia guardar. Um encontro de poucos minutos entre duas pessoas separadas por quase oito décadas de idade criou uma amizade que acompanhou Dan até o fim da vida.