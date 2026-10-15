CURIOSIDADE

Menina de 5 anos vira professora de ioga: bate recorde como instrutora mais jovem do mundo, entra no Guinness e dá aulas com a mãe

Phoenix Hicks se tornou a instrutora de ioga mais jovem do mundo na categoria feminina. Hoje, aos 7 anos, dá aulas com a mãe e sonha em ser astronauta



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:23

Phoenix Giselle Hicks posa com o certificado do Guinness e, ao lado, orienta uma aula de ioga para crianças. Crédito: Guinness World Records

Phoenix Giselle Hicks tinha 5 anos e 337 dias quando concluiu a formação para se tornar instrutora de ioga. Em 22 de junho de 2025, ela passou a deter o recorde do Guinness World Records de instrutora mais jovem do mundo na categoria feminina.

A menina cumpriu 200 horas de treinamento em uma turma de adultos. Estudou anatomia, leu livros técnicos, frequentou aulas diárias, escreveu trabalhos e fez horas de prática de ensino. Também participou de um retiro de dez dias.

“Eu era a única criança em uma sala cheia de adultos”, contou Phoenix ao Guinness. A dedicação ao curso veio de uma relação com a ioga que começou bem antes da formação.

Menina concluiu formação de ioga 1 de 7

Primeiras aulas com a mãe

Aos três meses, Phoenix acompanhava a mãe, Sydney Hicks, em aulas para mães e bebês. Aos 4 anos, já conseguia acompanhar sessões mais avançadas. Com o tempo, as duas passaram a ensinar juntas em Houston, no Texas.

Hoje, aos 7 anos, Phoenix dá aulas para crianças e adultos ao lado da mãe. Ela também escreveu Breathe, livro infantil que apresenta exercícios de respiração e atenção plena para ajudar outras crianças a encontrar calma em momentos de tristeza, raiva ou ansiedade.

Em uma visita à sede do Guinness, em Londres, a menina conduziu uma aula de 30 minutos para 11 crianças de 7 a 16 anos. Depois, leu um trecho do livro para o grupo.

Ioga e planos para o futuro

Fora das aulas, Phoenix pratica balé, toca piano e participa de uma equipe de robótica. Ela também gosta de fazer experimentos científicos e conhecer lugares novos.