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Menina de 5 anos vira professora de ioga: bate recorde como instrutora mais jovem do mundo, entra no Guinness e dá aulas com a mãe

Phoenix Hicks se tornou a instrutora de ioga mais jovem do mundo na categoria feminina. Hoje, aos 7 anos, dá aulas com a mãe e sonha em ser astronauta

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:23

Phoenix Giselle Hicks posa com o certificado do Guinness e, ao lado, orienta uma aula de ioga para crianças.
Phoenix Giselle Hicks posa com o certificado do Guinness e, ao lado, orienta uma aula de ioga para crianças. Crédito: Guinness World Records

Phoenix Giselle Hicks tinha 5 anos e 337 dias quando concluiu a formação para se tornar instrutora de ioga. Em 22 de junho de 2025, ela passou a deter o recorde do Guinness World Records de instrutora mais jovem do mundo na categoria feminina.

A menina cumpriu 200 horas de treinamento em uma turma de adultos. Estudou anatomia, leu livros técnicos, frequentou aulas diárias, escreveu trabalhos e fez horas de prática de ensino. Também participou de um retiro de dez dias.

“Eu era a única criança em uma sala cheia de adultos”, contou Phoenix ao Guinness. A dedicação ao curso veio de uma relação com a ioga que começou bem antes da formação.

Menina concluiu formação de ioga

Phoenix conduz uma aula de ioga para um grupo de crianças na sede do Guinness, em Londres. por Guinness World Records
Phoenix pratica exercícios de respiração sentada em um tapete de ioga. por Guinness World Records
A menina apresenta o livro infantil Breathe, sobre respiração e atenção plena. por Guinness World Records
Phoenix executa uma postura de ioga que exige equilíbrio e flexibilidade. por Guinness World Records
Phoenix exibe o certificado que reconhece seu recorde mundial. por Guinness World Records
Phoenix Giselle Hicks posa com o certificado do Guinness e, ao lado, orienta uma aula de ioga para crianças. por Guinness World Records
Phoenix faz uma postura de equilíbrio durante uma sessão de fotos. por Guinness World Records
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Phoenix conduz uma aula de ioga para um grupo de crianças na sede do Guinness, em Londres. por Guinness World Records

Primeiras aulas com a mãe

Aos três meses, Phoenix acompanhava a mãe, Sydney Hicks, em aulas para mães e bebês. Aos 4 anos, já conseguia acompanhar sessões mais avançadas. Com o tempo, as duas passaram a ensinar juntas em Houston, no Texas.

Hoje, aos 7 anos, Phoenix dá aulas para crianças e adultos ao lado da mãe. Ela também escreveu Breathe, livro infantil que apresenta exercícios de respiração e atenção plena para ajudar outras crianças a encontrar calma em momentos de tristeza, raiva ou ansiedade.

Em uma visita à sede do Guinness, em Londres, a menina conduziu uma aula de 30 minutos para 11 crianças de 7 a 16 anos. Depois, leu um trecho do livro para o grupo.

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Ioga e planos para o futuro

Fora das aulas, Phoenix pratica balé, toca piano e participa de uma equipe de robótica. Ela também gosta de fazer experimentos científicos e conhecer lugares novos.

A menina quer se preparar para se tornar astronauta. Ao Guinness, contou que espera estudar para seguir essa carreira e que talvez um dia dê uma aula de ioga no espaço.

Tags:

Yoga Entretenimento Curiosidades Guiness

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