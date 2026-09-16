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Menina diz que pai morreu e professora cai na gargalhada ao descobrir o motivo

Maya, de 5 anos, foi advertida pelo comportamento em sala

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:00

Maya, de 5 anos, inventou a morte do pai para não levar bronca
Maya, de 5 anos, inventou a morte do pai para não levar bronca Crédito: Reprodução

Uma menina de apenas 5 anos encontrou uma solução nada convencional para tentar escapar de uma bronca do pai depois de aprontar na escola. Maya, que mora em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, simplesmente contou à professora que o pai havia morrido. O problema é que ele está vivo.

A história viralizou depois de ser compartilhada nas redes sociais pela tia da criança, Kayline Mendonça, de 28 anos.

Chocoland promete um turismo encantado para adultos e crianças

Chocoland promete um turismo encantado para adultos e crianças por Divulgação
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Chocoland promete um turismo encantado para adultos e crianças por Divulgação

Tudo começou durante uma aula. Segundo o relato registrado pela professora na agenda da menina, um colega esbarrou em Maya, que acabou mordendo a própria língua. A educadora também informou que a aluna estava bastante agitada e não estava seguindo as orientações dadas em sala.

Ao perceber que o comportamento poderia chegar ao conhecimento da família, Maya teria tentado impedir que a professora conversasse com o pai anunciando que ele havia falecido.

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A estratégia não funcionou. A escola enviou um bilhete pedindo que os responsáveis conversassem com a criança e solicitou ainda o comparecimento de um responsável para uma reunião.

Pai descobre que estava 'morto'

Quando a família descobriu o que Maya havia contado, a reação misturou surpresa, indignação e risadas. “A reação do meu irmão foi ficar indignado, mas foi inevitável segurar a risada”, contou Kayline sobre o pai da menina.

Segundo a tia, situações parecidas já haviam acontecido na família. Os irmãos de Maya também recorreram a estratégias para tentar escapar de consequências quando eram menores.

Apesar de a história ter divertido os adultos, a família conversou com a menina e explicou que inventar a morte do próprio pai não era uma forma adequada de evitar uma bronca. “Explicamos o quão errado isso é, e ela entendeu e prometeu não fazer mais”, afirmou Kayline.

A tia ressaltou ainda que Maya não costuma apresentar problemas de comportamento na escola e que os pais raramente são chamados pela instituição. Para a família, o episódio foi uma situação isolada.

Nas redes sociais, a história ganhou repercussão e fez outros internautas relatarem casos semelhantes envolvendo desculpas inventadas por crianças para tentar escapar de broncas.

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