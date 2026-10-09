GÊNIO

Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana

Laurent Simons terminou a graduação aos 11, obteve o mestrado aos 12 e agora pesquisa aplicações científicas voltadas à longevidade humana



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:22

Laurent Simons durante uma apresentação acadêmica após concluir o doutorado em física aos 15 anos Crédito: Reprodução/Fred Debrock

Laurent Simons tinha 15 anos quando alcançou uma etapa acadêmica que normalmente exige uma longa formação. Em novembro de 2025, o jovem belga defendeu uma tese de doutorado em física na Universidade de Antuérpia e entrou para o grupo restrito de pesquisadores que conquistaram o título antes da vida adulta.

Hoje, aos 16 anos, ele direciona os estudos para as ciências médicas. O adolescente pretende combinar física, química, medicina e tecnologia em pesquisas sobre regeneração biológica, órgãos artificiais e prolongamento da vida humana.

A velocidade dessa trajetória rendeu a Laurent o apelido de “pequeno Einstein” e projeção internacional. Sua história, porém, ultrapassa os recordes de idade. Antes da defesa, ele já havia trabalhado em laboratórios, participado de estudos com tecnologia a laser e assinado um artigo sobre sistemas quânticos.

Pequeno Einstein 1 de 6

Quem é Laurent Simons

Nascido em 26 de dezembro de 2009, na Bélgica, Laurent demonstrou desde cedo facilidade para assimilar conteúdos complexos. Avaliações apontaram um quociente de inteligência de pelo menos 145, índice associado à superdotação.

Aos 8 anos, o estudante concluiu o ensino médio. Em seguida, ingressou no curso de engenharia elétrica da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, nos Países Baixos. A família, entretanto, interrompeu a formação após divergir da instituição sobre o calendário necessário para terminar a graduação.

Depois disso, Laurent migrou para a física na Universidade de Antuérpia. Ele concluiu o bacharelado aos 11 anos e recebeu o título de mestre aos 12. Em sua pesquisa, analisou excitações em condensados de Bose-Einstein, estado da matéria que surge quando cientistas submetem determinadas partículas a temperaturas próximas do zero absoluto.

Experiência em laboratório

Enquanto avançava na universidade, o jovem buscou contato direto com a pesquisa experimental. Aos 11 anos, realizou um estágio na Universidade Ludwig Maximilian de Munique e no Instituto Max Planck de Óptica Quântica, na Alemanha.

Durante seis semanas, Laurent preparou amostras, acompanhou medições da composição molecular do sangue e estudou técnicas de espectroscopia infravermelha. A equipe investigava como tecnologias baseadas em laser poderiam identificar alterações biológicas e contribuir para aplicações médicas.

A experiência aproximou dois interesses que já orientavam seus planos: física e medicina. A partir dali, o adolescente passou a defender o desenvolvimento de órgãos artificiais capazes de substituir estruturas comprometidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Doutorado aos 15

Na etapa seguinte, Laurent concentrou sua pesquisa em sistemas quânticos formados por muitas partículas. A Universidade de Antuérpia registrou a defesa em 17 de novembro de 2025. Os professores Jacques Tempere e Michiel Wouters orientaram o trabalho.

Intitulada Bose polarons in superfluids and supersolids, a tese investigou o comportamento de partículas inseridas em ambientes quânticos. Nessas condições, a interação com o meio modifica suas propriedades e forma estruturas conhecidas como polarons.

Além disso, o estudo abordou superfluidos, que conseguem fluir praticamente sem resistência, e supersólidos, que combinam características de sólidos e fluidos. Esses sistemas ajudam os pesquisadores a testar modelos teóricos e compreender propriedades fundamentais da matéria.

Antes da defesa, Laurent também assinou um artigo publicado na revista científica Physical Review Research. O estudo analisou como os polarons presentes em supersólidos respondem à luz e propôs essa reação como instrumento para observar as excitações do sistema.

Medicina como próximo passo

Depois de concluir o doutorado em física, Laurent voltou a Munique e iniciou uma nova fase acadêmica voltada às ciências médicas. O projeto incorpora recursos de inteligência artificial e análise computacional para investigar processos biológicos e possíveis aplicações na saúde.

O jovem concentra seus planos no desenvolvimento de soluções capazes de substituir órgãos comprometidos, combater doenças e retardar problemas relacionados ao envelhecimento. A meta envolve aproximar diferentes áreas científicas para ampliar a longevidade com qualidade de vida.

Esses objetivos ainda pertencem a campos experimentais e exigem cautela. Pesquisas sobre regeneração de tecidos, órgãos artificiais e extensão da vida dependem de testes em laboratório, estudos clínicos, avaliações éticas e validação independente. A formação acelerada do adolescente não elimina nenhuma dessas etapas.





Talento também exige equilíbrio

Ao mesmo tempo, a trajetória de Laurent alimenta discussões sobre o desenvolvimento de crianças superdotadas. Uma capacidade intelectual muito acima da média não significa que o amadurecimento emocional avance no mesmo ritmo.

Seus pais procuram conciliar os estudos com viagens, jogos e convivência com amigos. A família também acompanha as decisões sobre universidades e projetos para evitar que a repercussão internacional transforme cada escolha em uma corrida por novos recordes.