AVIAÇÃO

Menino constrói avião no quintal, ganha visita à base da FAB e testa simulador de caça F-39 Gripen

Depois de construir uma aeronave artesanal com a ajuda do pai, João Gabriel conheceu aviões militares, experimentou o simulador do F-39 Gripen e acompanhou pousos na Base Aérea de Anápolis



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:11

João Gabriel aparece ao lado do avião artesanal e, na outra imagem, durante visita a uma aeronave da FAB Crédito: arquivo pessoal e Sargento Viegas/Soldado Leandro Silva/CECOMSAER e BAAN

Aos 12 anos, João Gabriel Nery transformou o sonho de construir um avião em uma experiência na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás. Depois de montar uma aeronave artesanal no quintal de casa, em Goiânia, o menino visitou a unidade no dia 3 de novembro e conheceu de perto a rotina da aviação militar.

A Força Aérea Brasileira (FAB) organizou o passeio depois que a história de João ganhou repercussão. Durante a visita, ele conheceu aeronaves, experimentou o simulador do caça F-39 Gripen e subiu à torre de controle do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Anápolis.

Menino que construiu avião no quintal ganha visita à base da FAB 1 de 6

A visita à Base Aérea de Anápolis

Da torre, João acompanhou pousos e observou como os militares coordenam o tráfego aéreo. Ele também conversou com profissionais da base e conheceu algumas das funções que mantêm as operações aéreas em andamento.

O comandante da unidade, tenente-coronel aviador André Navarro de Lima, recebeu o garoto. Segundo ele, a equipe queria apresentar a João o cotidiano da aviação militar e incentivá-lo a seguir seu objetivo profissional.

Embora tenha experimentado o simulador do F-39 Gripen, João não pilotou um caça. A experiência, no entanto, aproximou o menino da carreira que deseja seguir e ampliou seu contato com aeronaves e profissionais da área.

Da ideia ao avião artesanal

O interesse pela aviação começou quando João tinha sete anos. Depois de assistir a reportagens sobre aviões, ele passou a desenhar o próprio projeto. Com o apoio do pai, João Teixeira, reuniu materiais e construiu a aeronave no quintal de casa.

A montagem levou cerca de 40 dias e terminou em setembro de 2026. O modelo artesanal tem cabine e rodas, mas não possui motor nem pode voar. Ainda assim, João consegue passear pelo bairro: o pai empurra a estrutura enquanto o menino ocupa a cabine.

Para completar a brincadeira, João Teixeira também costurou um uniforme de piloto para o filho. O avião, porém, não é a única criação do garoto: ele já montou um telescópio, uma urna eletrônica e um celular artesanal.