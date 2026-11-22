INTELIGÊNCIA

Menino cria cobra com IA no banheiro e mobiliza bombeiros em busca que durou 48 horas na Itália

Criança de 9 anos mostrou a imagem falsa aos adultos; equipes procuraram uma píton em Castelfidardo até descobrirem a montagem digital



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15:33

Bombeiros italianos atendem ocorrência; ao lado, imagem de uma píton no vaso sanitário que representa a montagem criada por inteligência artificial para assustar os adultos Crédito: reprodução/CentroPagina.it)

Um menino de 9 anos criou com inteligência artificial a imagem de uma píton-real saindo do vaso sanitário e provocou uma busca de quase 48 horas em Castelfidardo, na Itália. A brincadeira mobilizou bombeiros e agentes florestais, além de assustar moradores da cidade, que fica na província de Ancona.

O caso começou na noite de quinta-feira (12), quando o garoto visitava a casa de uma amiga. Depois de usar o banheiro, ele fotografou o ambiente e pediu a uma ferramenta de IA que acrescentasse uma cobra à cena. Em seguida, mostrou a imagem aos adultos da casa, que acreditaram no alerta e chamaram os bombeiros.

Menino cria cobra com IA 1 de 6

O curioso caso da cobra de IA

Quando chegaram ao local, os agentes vasculharam a residência, mas não encontraram o animal nem sinais de sua presença. Ainda assim, consideraram que a píton poderia ter escapado por uma janela ou entrado no encanamento. Por isso, pediram apoio a especialistas em animais silvestres e deram início às buscas.

A história se espalhou pela cidade e também repercutiu em veículos locais. Durante dois dias, moradores ficaram apreensivos com a possibilidade de a cobra estar escondida na casa ou nas proximidades.

A suspeita de fraude surgiu quando um guarda florestal examinou o celular do menino. Os agentes compararam a imagem com o registro original e perceberam que a cobra não fazia parte da fotografia inicial. Pressionado pelas evidências, o garoto admitiu que usou inteligência artificial para criar a cena e pediu desculpas às autoridades.

Menino não responderá criminalmente

As autoridades italianas não divulgaram a identidade da criança. Como ele tem menos de 14 anos, não poderá responder criminalmente pelo episódio. O artigo 97 do Código Penal italiano estabelece que menores dessa idade não são imputáveis.